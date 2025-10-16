B1 Inregistrari!
A murit Horea Uioreanu, fost deputat PNL și președinte al Consiliului Județean Cluj. Unde și-a petrecut ultimii ani din viață

Elena Boruz
16 oct. 2025, 14:44
Sursă foto: actualdecluj.ro
Cuprins
  1. Ce a transmis personalul centrului la care era cazat
  2. Cine a fost Horea Uioreanu

Horea Uioreanu, fost deputat PNL și fost președinte al Consiliului Județean Cluj, s-a stins din viață, joi, la 65 de ani. Acesta și-a petrecut ultimele clipe ale vieții la un centru pentru vârstnici, din județul Cluj.

Fostul politician se confrunta cu probleme de sănătate și, în ciuda eforturilor personalului medical de a-i ameliora suferințele, tragedia tot s-a produs.

Ce a transmis personalul centrului la care era cazat

Potrivit informațiilor, Horea Uioreanu era cazat la Centrul Caro Gilău, unde primea asistență medicală. Mama acestuia se afla la același centru de îngrijire a vârstnicilor. Femeia a ales să îi fie alături fiului său în ultimele clipe de viață.

„În data de 16 octombrie 2025, domnul Horea Uioreanu a trecut la cele veșnice, lăsând în urmă o familie devotată și amintirea unei vieți dedicate serviciului public”, se arată în comunicatul transmis de Centrul Caro Gilău, conform viacluj.tv.

Trupul bărbatului va fi depus la Catedrala Greco-Catolică din Piața Ciripiu, duminică seara, unde va avea loc priveghiul. Înmormântarea lui Horea Uioreanu este programată pentru luni, 20 octombrie, la Cimitirul Central din Cluj-Napoca.

Cine a fost Horea Uioreanu

Horea Uioreanu a fost deputat Parlamentul României și, ulterior, președinte al Consiliului Județean Cluj. Acesta s-a implicat activ în viața politică și administrativă a județului.

În calitatea de președinte CJ Cluj, a fost condamnat, în ianuarie 2018 la 6 ani si 4 luni închisoare cu executare pentru mai multe infracțiuni. Acestea sunt: mită, fals în înscrisuri sub semnătură privată și tentativă de spălare de bani. A fost eliberat condiționat în martie 2020.

