Temperaturile ridicate din această perioadă au favorizat reapariția căpușelor în număr mare în parcuri, grădini și păduri. Medicii și specialiștii avertizează că mușcătura acestor insecte poate transmite boli periculoase, inclusiv . De aceea, sunt recomandate măsuri de protecție, mai ales pentru copii și pentru persoanele care petrec mult timp în aer liber.

De ce sunt căpușele tot mai periculoase în această perioadă

Odată cu venirea temperaturilor ridicate, au reapărut în număr mare în parcuri, grădini și păduri. Cele mai periculoase zone sunt cele cu vegetație abundentă și iarbă înaltă. Specialiștii spun că umiditatea și căldura favorizează activitatea acestor paraziți.

Căpușele se pot prinde foarte ușor de haine sau de piele atunci când oamenii petrec timp în aer liber. De multe ori, ele sunt greu de observat din cauza dimensiunilor foarte mici. În unele cazuri, mușcătura nu este simțită imediat, iar căpușa poate rămâne atașată de piele mai multe ore. Medicii avertizează că cei mai expuși sunt copiii, care se joacă frecvent pe gazon sau în apropierea tufelor.

Și persoanele care merg des la picnic, în drumeții sau la plimbări prin natură trebuie să fie foarte atente. Numărul cazurilor raportate după mușcăturile de căpușe a crescut constant în ultimii ani. Specialiștii consideră că schimbările climatice și iernile mai blânde contribuie direct la înmulțirea și supraviețuirea acestor paraziți pentru perioade mai lungi din an.

Cum ne putem proteja eficient de căpușe în sezonul cald

Pe măsură ce căpușele au început să apară tot mai des în parcuri, păduri și zonele cu vegetație abundentă, medicii îi sfătuiesc pe oameni să fie mult mai atenți. Riscul este mai mare în special atunci când oamenii petrec mult timp în aer liber. Specialiștii spun că respectarea unor măsuri simple poate reduce considerabil riscul unei mușcături de căpușă.

Printre cele mai importante recomandări se numără purtarea hainelor deschise la culoare și a pantalonilor lungi. Medicii recomandă și încălțăminte care acoperă cât mai bine pielea, mai ales în zonele cu iarbă înaltă sau vegetație deasă.

De asemenea, spray-urile repelente aplicate pe haine și pe pielea expusă oferă o protecție suplimentară și sunt recomandate în special în cazul copiilor. „Atunci când mergem în parc, la pădure sau în alte zone cu vegetație bogată, este indicat să purtăm haine deschise la culoare, pantaloni lungi și încălțăminte care acoperă cât mai bine pielea. De asemenea, spray-urile repelente aplicate pe haine și pe zonele expuse oferă o protecție suplimentară și sunt foarte utile mai ales în cazul copiilor”, a explicat un medic de familie.

Mai mult, se recomandă ca după fiecare plimbare în aer liber corpul să fie verificat cu atenție. Controlul trebuie făcut inclusiv în zonele mai greu vizibile, precum scalpul, ceafa, axilele, spatele genunchilor sau talia. Experții avertizează că multe persoane observă căpușa abia după câteva ore, timp în care aceasta poate rămâne fixată pe piele. Și trebuie verificate atent după plimbări, deoarece pot aduce căpușele în locuință fără ca proprietarii să își dea seama imediat.

Ce trebuie făcut imediat după ce descoperi o căpușă prinsă de piele

Reacția rapidă și corectă este foarte importantă atunci când o căpușă este descoperită pe piele. Riscul este și mai mare în cazul copiilor, motiv pentru care părinții trebuie să acționeze cu atenție. Experții spun că îndepărtarea căpușei trebuie făcută corect, fără metode improvizate care pot agrava situația. Aplicarea alcoolului, uleiului, cremei sau a altor substanțe peste căpușă trebuie evitată, deoarece poate crește riscul de complicații.

„Căpușa trebuie îndepărtată corect, ideal într-un cabinet medical, iar dacă acest lucru nu este posibil imediat, poate fi extrasă cu o pensetă fină, printr-o mișcare fermă și atentă, fără a o strivi”, a mai explicat medicul de familie, notează click.ro.