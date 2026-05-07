Ana Beatrice
07 mai 2026, 22:04
Sursă foto: Captură Video
Cuprins
  1. Adrenalină la limită și riscuri uriașe
  2. Ce încearcă acum să afle anchetatorii

Imagini spectaculoase, dar extrem de periculoase, au fost surprinse în Râmnicu Vâlcea, unde un parașutist a sărit de pe un bloc cu 10 etaje. Cazul a intrat imediat în atenția autorităților, care au demarat verificări după apariția filmării. Oamenii legii trag un semnal de alarmă și le recomandă cetățenilor să nu reproducă asemenea gesturi riscante.

Adrenalină la limită și riscuri uriașe

Saltul surprins în imagini face parte din BASE jumping, unul dintre cele mai periculoase sporturi extreme din lume. Practicanții acestui sport se lansează de la mare înălțime, din locuri fixe precum blocuri, poduri, turnuri sau stânci. Parașuta este deschisă la doar câteva secunde înainte de atingerea solului, ceea ce face ca orice greșeală să poată fi fatală.

Deși imaginile pot părea spectaculoase și impresionante, în realitate acest tip de sport implică riscuri uriașe. Practicanții au nevoie de foarte multă experiență și de antrenamente intense înainte de a realiza astfel de salturi. O pregătire tehnică riguroasă este esențială pentru a evita accidentele grave sau chiar tragediile.

Mai mult, astfel de salturi pot fi realizate legal doar în anumite condiții și cu autorizații speciale. Specialiștii atrag atenția că orice eroare, chiar și una minoră, poate duce la consecințe fatale.

Ce încearcă acum să afle anchetatorii

Imaginile cu saltul spectaculos de pe blocul cu 10 etaje au atras rapid atenția autorităților din Râmnicu Vâlcea. Polițiștii au deschis o anchetă și au început verificările pentru a afla exact cum s-a desfășurat întreaga acțiune. În paralel, oamenii legii încearcă să îl identifice pe bărbatul care a realizat saltul.

Anchetatorii verifică dacă au fost respectate normele legale privind practicarea unui astfel de sport extrem. De asemenea, aceștia vor să afle dacă persoana implicată deținea autorizațiile necesare pentru efectuarea saltului. Polițiștii analizează și dacă zona aleasă putea pune în pericol oamenii aflați în apropiere.

Autoritățile avertizează că asemenea gesturi pot avea consecințe dramatice și le recomandă cetățenilor să nu încerce să reproducă astfel de acțiuni riscante, notează stirilekanald.ro.

