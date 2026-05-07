Adrenalină la limită și riscuri uriașe

Saltul surprins în imagini face parte din , unul dintre cele mai periculoase sporturi extreme din lume. Practicanții acestui sport se lansează de la mare înălțime, din locuri fixe precum blocuri, poduri, turnuri sau stânci. Parașuta este deschisă la doar câteva secunde înainte de atingerea solului, ceea ce face ca orice greșeală să poată fi fatală.

Deși imaginile pot părea spectaculoase și impresionante, în realitate acest tip de sport implică riscuri uriașe. Practicanții au nevoie de foarte multă experiență și de antrenamente intense înainte de a realiza astfel de salturi. O pregătire tehnică riguroasă este esențială pentru a evita accidentele grave sau chiar tragediile.