Visul de a cuceri spațiul începe să devină realitate și pentru tinerii români. Charles Duke, unul dintre cei 12 oameni care au pășit vreodată pe Lună, a ajuns în țara noastră.

Prezența fostului astronaut al misiunii Apollo 16 coincide cu un moment important pentru viitorul explorării spațiale în România. pregătește lansarea primului program dedicat formării unui viitor astronaut român. Astfel, ceea ce până acum părea doar un vis SF ar putea începe chiar și în Capitală, iar interesul este deja uriaș.

Ce spune astronautul care a pășit pe Lună despre momentul ce i-a schimbat viața

Charles Duke este al zecelea om care a pășit vreodată pe Lună. În timpul misiunii Apollo 16, avea doar 36 de ani și era cel mai tânăr astronaut ajuns pe suprafața lunară. Astăzi, la 90 de ani, vorbește despre acel moment cu aceeași emoție, ca și cum timpul ar fi rămas suspendat între Pământ și stele.

„Îmi amintesc aproape fiecare pas, frumusețea Lunii, aveam munți în stânga, munți în dreapta, am aselenizat într-o vale mare. Cred că cel mai greu lucru a fost antrenamentul să fim în siguranță acolo”, a spus acesta, notează Observator News.

Misiunea sa a rămas celebră și printr-un gest profund personal. Charles Duke a lăsat pe o fotografie cu soția și copiii săi, transformând explorarea spațiului într-o poveste despre familie și curaj.

Totul a început însă cu un simplu anunț văzut într-un ziar. „Am văzut reclama – NASA căuta astronauți. Aplicați aici! Și am zis: asta e pentru mine!” își amintește el. A aplicat și a fost selectat în 1966, chiar la începutul programului Apollo. Astăzi, mesajul lui pentru tineri este simplu: „Țineți-vă antenele ridicate, pentru că nu știți niciodată unde vă va conduce inspirația.”

Ce îi face pe tinerii români să viseze tot mai mult la spațiu

Pentru studenții pasionați de aerospace, întâlnirea cu astronauții a fost mai mult decât un simplu eveniment. Tinerii de la Facultatea de Aerospațială au avut ocazia să o cunoască pe Nicole Stott. Astronauta a petrecut 104 zile pe Stația Spațială Internațională și a devenit prima persoană care a pictat în acuarelă în timp ce se afla pe orbită.

Ea a povestit cu emoție cum a trăit primele clipe în spațiu. „Pluteam spre fereastră ca să văd imaginea aceea și a fost pur și simplu incredibil că suntem aici și suntem în viață în spațiu”, a spus astronauta. văzut din orbită a rămas una dintre cele mai puternice amintiri ale sale: „Acea imagine extraordinară, strălucitoare, colorată”.