O intervenție care putea lua o turnură complicată s-a încheiat fără incidente, joi, în apropiere de Sighișoara, după ce un pui de urs a rămas blocat într-un copac. Jandarmii au ajuns rapid în zonă, au securizat perimetrul și au coordonat întreaga operațiune până la preluarea animalului de către echipele competente.

Cum au descoperit autoritățile puiul de urs

Totul a început după un apel făcut la numărul unic de urgență 112, care anunța prezența unui animal sălbatic aflat în dificultate. La fața locului a ajuns o patrulă din cadrul Grupării de Jandarmi Mobile Târgu Mureș, trimisă pentru evaluarea situației.

Odată ajunși în zonă, jandarmii au constatat că era vorba despre un pui de vizibil speriat, rămas blocat într-un copac și incapabil să mai coboare în siguranță.

Intervenția nu a vizat doar salvarea animalului, ci și protejarea oamenilor aflați în apropiere, în condițiile în care exista posibilitatea apariției ursoaicei. Din acest motiv, echipajele au menținut permanent controlul asupra perimetrului și au limitat accesul persoanelor în zonă.

Conform procedurilor legale, autoritățile au solicitat echipa specializată de intervenție, iar puiul de urs a fost coborât și preluat în siguranță. „Pe parcursul celor aproximativ trei ore de intervenție, jandarmii au asigurat permanent zona pentru protejarea cetățenilor, existând riscul apariției ursoaicei în apropiere. Total s-a încheiat fără incidente, fără persoane rănite și fără a pune în pericol siguranța comunității sau a animalului”, a transmis , potrivit Adevărul.

Ce recomandări transmit autoritățile în astfel de situații

După încheierea misiunii, autoritățile au reamintit că apropierea de animalele sălbatice poate crea situații periculoase, chiar și atunci când acestea par calme sau lipsite de reacție.