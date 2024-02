A murit Mihaela, mama lui Cătălin Bordea. Avea doar 55 de ani

Mihaela, , s-a stins din viață la doar 55 de ani, după o lupta crâncenă cu cancerul, boală cu care fusese diagnosticată în urmă cu 7 ani. Ea urmează să fie condusă pe ultimul drum în localitatea natală, Todireni, județul Botoșani.

Cătălin Bordea nu a oferit momentan nicio declarație referitoare la acest subiect, dar informația a fost confirmată, scrie .

Mihaela Bordea a primit diagnosticul în 2017 și, în ciuda tratamentului primit, nu a putut opri evoluția bolii.

”Am o veste bună și una proastă”

Despre modul în care a mama sa a primit vestea că este bolnavă, abordând cu umor și cu speranțe ce urma să îi aducă viitorul

„Mama mea a trecut printr-o perioadă îngrozitoare fără să își piardă zâmbetul de pe buze, fără să se plângă și fără să deranjeze pe nimeni. Și această stare a ajutat-o în proporție de cincizeci la sută să fie bine. Culmea e că după tot ce a îndurat, mama mea a făcut o glumă și am râs din tot sufletul amândoi.

Mi-a zis: «Cătăline, am o veste proastă și una bună. Aia proastă e că în urma chimioterapiei mi-a căzut părul și aia bună e că acum semănăm leit»”, .

Părăsit de tată într-un autobuz

Mihaela Bordea l-a adus pe lume pe Cătălin pe când nici nu avea 16 ani. El a fost crescut de bunica Aspasia de la doi ani, când tatăl său l-a părăsit într-un autobuz.

„Bunicii mei sunt cei mai importanți. Eu nu aș fi ajuns niciodată unde sunt fără ei. Taică-miu a plecat când aveam eu doi ani, maică-mea era mică, m-a făcut când avea 16 ani. La mine, părinții au dispărut în momentul în care eu am apărut. Nu am știut niciodată ce înseamnă să am tată. Așa m-am născut, deja fisurat. Taică-miu m-a lăsat pe un scaun în autobuz, el a plecat și nu a mai apărut niciodată”, povestea Cătălin Bordea.