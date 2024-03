Bordea nu-și iartă fostul prieten, Spike. Nu crede că relația cu Livia va dura! „Ești pansament…!”

poate afirma că destinul său e cumva pus sub semnul trădării, mai întâi cea a tatălui, care l-a părăsit în autobuz de tatăl său, atunci când era mic, a mamei, care l-a lăsat să fie crescut de bunici și, acum, în cea de-a doua traumă majoră pe care a suferit-o în viață, a fostei sale soții, Livia, care l-a părăsit pentru cel mai bun prieten al său, cel care i-a fost și cavaler de onoare la nuntă, Spike.

Bordea a dezvăluit că nu i-a venit să-și creadă ochilor când a văzut imaginile apărute în media cu cei doi. Și nici acum, după șase luni de terapie la psiholog, Bordea nu pare că este încă vindecat după trădarea trăită și nu are de gând să-și refacă viața prea ușor.

Comediantul a decis să rupă tăcerea despre idila care i-a frânt inima dintre prietenul Spike și fosta soție Livia Eftimie, cărora le-a trimis săgeți usturătoare în podcastul lui Gorija.

Cătălin Bordea: Tu folosești omul respectiv. Când te-ai vindecat, îi spui ”pa!”

Bordea a recunoscut că el și Livia nu se mai înțelegeau de la revenirea lui acasă, după ce-a participat la „America Express”, dar că nu s-a așteptat nici măcar o clipă ca soția sa să-și găsească fericirea în brațele celui mai bun prieten al lui. Bordea nu crede, însă, că aceștia vor rezista prea mult împreună ca și cuplu.

„Eu zic de ce am aflat la terapie, din cărți, nu știu ce… După un divorț, tu ai tendința să te duci într-o nouă relație, instantaneu. Total greșit! E aia pansament… Și tu stai acolo, practic, până când te vindeci, cât de cât.

De asta, la un moment dat, sunt oameni care intră într-o relație și într-un an, doi, se uită la fata aia și nu mai are nimic cu ea, nu mai are nicio treabă. Și zic: ”păi cred că trebuie să ne despărțim. Și aia: păi de ce?”

Bă, dar dacă facem acum, pe la 40 de ani…Dar se întâmplă. Și pur și simplu îți întârzii procesul de a sta singur, de a învăța ce se întâmplă cu tine.

Și, în același timp, folosești un om, că-l folosești. Fără să îți dai seama tu folosești omul respectiv ca să-ți ia ție gândul ăla, ieșiri, îți dă o chestie. Dar tu în timpul ăsta te vindeci și fix când te-ai vindecat, îi spui omului ”bă, pa!””, a spus , trimițând săgeți către cuplul Livia-Spike, în podcastul lui Gorija, conform .

Este dispus Cătălin Bordea să o primească înapoi pe Livia, fosta soție?

Comediantul încă nu e foarte sigur dacă va fi dispus să o mai primească înapoi pe fosta sa soție, în caz că aceasta ar dori să se mai întoarcă la el.

„Nu pot să răspund la întrebarea asta! Momentan, singurii care mă țin pe mine pe linia de plutire sunt prietenii mei buni, care încontinuu îmi fac portretul din urmă: «Bă, tu despre cine vorbești, despre asta care… despre asta care…».

Pentru că ai tendința să uiți… Ai iubit prea mult omul ăla și cred că dacă erau mai mulți ani de certuri, poate că… dar pe mine m-a lovit tirul pe munte.

Recuperarea e una și șocul mintal e alta. Până se așează, acum trebuie să lucrez la mine, ei treaba lor. Dar nu pot să răspund la întrebarea asta”, a spus Bordea, la „ Xtra Night Show”.