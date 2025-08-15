B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Accident deosebit de grav! Un tânăr de 17 ani și-a pierdut viața. Unde s-a petrecut incidentul

Accident deosebit de grav! Un tânăr de 17 ani și-a pierdut viața. Unde s-a petrecut incidentul

Elena Boruz
15 aug. 2025, 14:53
Accident deosebit de grav! Un tânăr de 17 ani și-a pierdut viața. Unde s-a petrecut incidentul
Sursa foto: Shutterstock

Un accident deosebit de grav a avut loc, vineri, pe DJ 507, în apropierea localității Gostinu, județul Giurgiu. În incident au fost implicate două persoane: un motociclist, în vârstă de 17 ani, și un șofer de 22 de ani, aflat la volanul unui autoturism.

Ce au transmis reprezentanții ISU Giurgiu

Potrivit autorităților, motociclistul ar fi depășit limita vitezei legale, în curbă și a intrat în coliziune cu mașina băiatului de 22 de ani. Impactul a fost atât de puternic încât adolescentul a intrat în stop cardio-respirator. În ciuda eforturilor medicilor de a-i salva viața, tânărul nu a răspuns manevrelor de resuscitare. În ceea ce îl privește pe șoferul mașinii, acesta a ajuns la spital, în stare gravă.

„La faţa locului s-au deplasat pompierii din cadrul Detaşamentului Giurgiu, cu o autospecială de stingere, două ambulanţe SAJ şi Poliţia. În sprijin, a fost solicitat şi elicopterul SMURD. Motociclistul, în vârstă de 17 ani, a fost găsit în stop cardio-respirator, fiind începute imediat manevrele de resuscitare. Din nefericire, eforturile personalului medical nu au avut rezultat, fiind declarat decesul acestuia”, informează ISU Giurgiu, conform agerpres.

Oamenii legii vor face cercetări pentru stabilirea, cu exactitate, a circumstanțelor în care s-a petrecut incidentul. De asemenea, aceeași sursă anunță că pompierii au asigurat măsurile de prevenire a incendiilor.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Secretele unei supe de pui reușite. Cum se fierbe carnea corect și ce să NU faci niciodată
Eveniment
Secretele unei supe de pui reușite. Cum se fierbe carnea corect și ce să NU faci niciodată
Rusia se cutremură înaintea summit-ului Trump-Putin. Seism cu magnitudinea de 6 grade în Orientul Îndepărtat
Eveniment
Rusia se cutremură înaintea summit-ului Trump-Putin. Seism cu magnitudinea de 6 grade în Orientul Îndepărtat
Andrei Caramitru i-a desființat pe cei care nu muncesc: “Poate dacii liberi ar trebui să se descurce între ei cu apă, cal, glod și multe multe mure de pădure. Între ei. Fără banii de la noi și de la UE”
Eveniment
Andrei Caramitru i-a desființat pe cei care nu muncesc: “Poate dacii liberi ar trebui să se descurce între ei cu apă, cal, glod și multe multe mure de pădure. Între ei. Fără banii de la noi și de la UE”
Amenzi usturătoare pentru petrecăreți. Ce riscă cei care dau muzica la maximum
Eveniment
Amenzi usturătoare pentru petrecăreți. Ce riscă cei care dau muzica la maximum
Newsweek: Pensiile speciale după tăierile lui Bolojan. Judecător tribunal: 17.000 lei, Înalta Curte – 32.000
Eveniment
Newsweek: Pensiile speciale după tăierile lui Bolojan. Judecător tribunal: 17.000 lei, Înalta Curte – 32.000
Caz terifiant! Cum a ajuns un deținut să își scoată ochii și să îi mănânce pentru a evita execuția
Externe
Caz terifiant! Cum a ajuns un deținut să își scoată ochii și să îi mănânce pentru a evita execuția
Unde a ales Nicușor Dan să meargă de Sfânta Maria. Imagini cu președintele și familia sa, la mănăstire (VIDEO)
Eveniment
Unde a ales Nicușor Dan să meargă de Sfânta Maria. Imagini cu președintele și familia sa, la mănăstire (VIDEO)
Minivacanță distrusă de CFR. Trenurile spre Litoral au întârzieri de până la 200 de minute
Eveniment
Minivacanță distrusă de CFR. Trenurile spre Litoral au întârzieri de până la 200 de minute
Țeapă la easybox? Ce-a pățit o femeie din București care comandase o cărticică pentru fetița ei: „Mi s-a rupt inima când am plecat acasă”
Eveniment
Țeapă la easybox? Ce-a pățit o femeie din București care comandase o cărticică pentru fetița ei: „Mi s-a rupt inima când am plecat acasă”
Cât de mult s-au scumpit alimentele în ultimii trei ani? Iată cum arătau prețurile în august 2022, comparativ cu august 2025
Eveniment
Cât de mult s-au scumpit alimentele în ultimii trei ani? Iată cum arătau prețurile în august 2022, comparativ cu august 2025
Ultima oră
15:03 - Secretele unei supe de pui reușite. Cum se fierbe carnea corect și ce să NU faci niciodată
14:58 - Rusia se cutremură înaintea summit-ului Trump-Putin. Seism cu magnitudinea de 6 grade în Orientul Îndepărtat
14:49 - Andrei Caramitru i-a desființat pe cei care nu muncesc: “Poate dacii liberi ar trebui să se descurce între ei cu apă, cal, glod și multe multe mure de pădure. Între ei. Fără banii de la noi și de la UE”
14:45 - Amenzi usturătoare pentru petrecăreți. Ce riscă cei care dau muzica la maximum
14:27 - Ramona Olaru spune totul verde-n față! Ce condiții trebuie să îndeplinească viitorul soț
14:23 - Ilie Bolojan, într-un interviu pentru Bloomberg: „Riscul de incapacitate de plată este foarte mare. Următoarele 6 luni vor fi cruciale. Trebuie să implementăm aceste reforme într-un ritm rapid”
14:19 - Taxe și impozite mai mari pentru români. All Inclusive pe bani publici pentru adminstrația locală
14:14 - Newsweek: Pensiile speciale după tăierile lui Bolojan. Judecător tribunal: 17.000 lei, Înalta Curte – 32.000
13:56 - Caz terifiant! Cum a ajuns un deținut să își scoată ochii și să îi mănânce pentru a evita execuția
13:43 - Guvernul introduce o taxă de 25 de lei pentru coletele din afara UE. Cum se va aplica „Taxa Temu” și câți bani se vor strânge la buget