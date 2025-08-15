Accident deosebit de grav! Un tânăr de 17 ani și-a pierdut viața. Unde s-a petrecut incidentul

Un accident deosebit de grav a avut loc, vineri, pe DJ 507, în apropierea localității Gostinu, județul Giurgiu. În au fost implicate două persoane: un motociclist, în vârstă de 17 ani, și un șofer de 22 de ani, aflat la volanul unui autoturism.

Ce au transmis reprezentanții ISU Giurgiu

Potrivit autorităților, motociclistul ar fi depășit limita vitezei legale, în curbă și a intrat în coliziune cu mașina băiatului de 22 de ani. a fost atât de puternic încât adolescentul a intrat în stop cardio-respirator. În ciuda eforturilor medicilor de a-i salva viața, tânărul nu a răspuns manevrelor de resuscitare. În ceea ce îl privește pe șoferul mașinii, acesta a ajuns la spital, în stare gravă.

„La faţa locului s-au deplasat pompierii din cadrul Detaşamentului Giurgiu, cu o autospecială de stingere, două ambulanţe SAJ şi Poliţia. În sprijin, a fost solicitat şi elicopterul SMURD. Motociclistul, în vârstă de 17 ani, a fost găsit în stop cardio-respirator, fiind începute imediat manevrele de resuscitare. Din nefericire, eforturile personalului medical nu au avut rezultat, fiind declarat decesul acestuia”, informează ISU Giurgiu, conform

Oamenii legii vor face cercetări pentru stabilirea, cu exactitate, a circumstanțelor în care s-a petrecut incidentul. De asemenea, aceeași sursă anunță că pompierii au asigurat măsurile de prevenire a incendiilor.