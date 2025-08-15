E haos atât pe drumul spre mare, cât și pe drumul spre munte. Carambol cu 5 mașini, iar un altul cu 3. Zonele unde au avut loc accidentele rutiere

Este haos pe drumul spre mare în această dimineață. Pe autostrada A2 București-Constanța, la kilometrul 121, în zona localității Borcea (județul Călărași), un accident rutier în care au fost implicate cinci autoturisme a blocat parțial circulația. Evenimentul s-a soldat doar cu pagube materiale. Prima bandă este restricționată, iar circulația se desfășoară îngreunat pe banda de urgență și banda a doua.
Pe sensul de deplasare spre litoral, traficul este aglomerat. De asemenea, se circulă greu și pe autostrada A0 Centura București, pe breteaua de urcare către A2, unde s-a format o coloană de la kilometrul 57, potrivit Știripesurse.
Poliția Română le recomandă conducătorilor auto:
La ora 08:40, pe autostrada A3 București-Ploiești, la kilometrul 14, în zona Ștefăneștii de Jos (Ilfov), un accident între trei autovehicule a blocat complet traficul spre Ploiești.
O persoană a fost rănită, iar autoritățile estimează reluarea circulației după ora 09:00.