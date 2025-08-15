B1 Inregistrari!
E haos atât pe drumul spre mare, cât și pe drumul spre munte. Carambol cu 5 mașini, iar un altul cu 3. Zonele unde au avut loc accidentele rutiere

Ana Maria
15 aug. 2025, 09:19
Este haos pe drumul spre mare în această dimineață. Pe autostrada A2 București-Constanța, la kilometrul 121, în zona localității Borcea (județul Călărași), un accident rutier în care au fost implicate cinci autoturisme a blocat parțial circulația. Evenimentul s-a soldat doar cu pagube materiale. Prima bandă este restricționată, iar circulația se desfășoară îngreunat pe banda de urgență și banda a doua.

  • Aglomerație pe A0 Centura București
  • Recomandările Poliției Rutiere pentru șoferi
  • Unde a mai avut loc un alt accident rutier

Aglomerație pe A0 Centura București

Pe sensul de deplasare spre litoral, traficul este aglomerat. De asemenea, se circulă greu și pe autostrada A0 Centura București, pe breteaua de urcare către A2, unde s-a format o coloană de la kilometrul 57, potrivit Știripesurse.

Recomandările Poliției Rutiere pentru șoferi

Poliția Română le recomandă conducătorilor auto:

  • să respecte limitele legale de viteză;
  • să evite depășirile periculoase și comportamentul agresiv în trafic;
  • să semnalizeze din timp schimbările de bandă sau direcție;
  • să evite distragerile la volan;
  • să adopte o conduită preventivă și calmă;
  • să nu conducă dacă sunt obosiți sau sub influența alcoolului/substanțelor interzise.

Unde a mai avut loc un alt accident rutier

La ora 08:40, pe autostrada A3 București-Ploiești, la kilometrul 14, în zona Ștefăneștii de Jos (Ilfov), un accident între trei autovehicule a blocat complet traficul spre Ploiești.
O persoană a fost rănită, iar autoritățile estimează reluarea circulației după ora 09:00.

