Accident tragic, în Iași! Un bărbat a murit, iar o femeie și două fetițe sunt în stare de inconștiență. Cum s-a petrecut totul

Accident Tragic, la ieșirea din Târgu Frumos spre Pașcani. O mașină s-a izbit de un TIR, iar în urma , autoturismul a luat foc.

La volanul mașinii se afla un bărbat, care din păcate s-a stins din viață. Pasageri în mașină erau o femeie de 49 de ani și două fetițe de 7, respectiv 12 ani.

În ce stare se află minorele și mama acestora

Din nefericire, ajunși la fața locului, medicii au constatat decesul șoferului, iar pe cele trei persoane le-au transportat la spital, în stare de inconștiență. În acest moment, atât mama, cât și cele două minore luptă să trăiască. Femeia a suferit arsuri la nivelul feței și la căile respiratorii.

„În urma coliziunii au rezultat patru victime, iar autoturismul a luat foc. Cele patru persoane implicate în eveniment rutier sunt doi adulţi şi doi minori. La sosirea echipajelor de intervenţie, victimele au fost evaluate medical la faţa locului. Din nefericire, medicul a constatat decesul conducătorului auto, un bărbat aflat la volanul autoturismului implicat în accident”, a informat ISU Iaşi, potrivit

Ce au transmis reprezentanții ISU Iași

s-au deplasat două autospeciale de lucru cu apă şi spumă, o autospecială de intervenţie şi descarcerare şi un autoturism de serviciu din cadrul Detaşamentului de Pompieri Târgu Frumos, trei echipaje de la Serviciul Judeţean de Ambulanţa Iaşi precum şi echipajul de salvare aeriană-elicopterul SMURD.

„Pompierii militari, împreună cu echipajele medicale, au acţionat prompt pentru acordarea primului ajutor celorlalte victime, stabilizarea acestora şi transportul lor către unităţi spitaliceşti, în vederea acordării îngrijirilor de specialitate. Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă transmite condoleanţe familiei îndoliate şi reaminteşte tuturor participanţilor la trafic importanţa respectării regulilor de circulaţie, pentru siguranţa proprie şi a celorlalţi”, a adăugat ISU Iaşi.