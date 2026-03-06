Un caz de asupra unui minor a ieșit la iveală în județul Cluj, după ce un băiat de 11 ani a cerut ajutor la un centru de consiliere pentru copii și părinți. Angajații instituției au observat vânătăile de pe corpul copilului și au reușit să îl convingă să povestească ce s-a întâmplat. Băiatul a spus că a fost bătut de partenerul mamei sale.

Copilul avea vânătăi pe față, gât și spate

Sesizarea a fost făcută în urmă cu câteva zile de personalul unui centru de consiliere și sprijin pentru părinți și copii dintr-o comună din județul Cluj, conform Știrile ProTv.

Angajații centrului au observat că băiatul de 11 ani avea mai multe vânătăi vizibile pe față și pe corp. După discuții cu acesta, specialiștii au reușit să îl convingă că se află într-un mediu sigur și că poate spune ce s-a întâmplat.

Asistentul social care a discutat cu copilul a povestit cum a aflat despre agresiune: „Mi-a spus că a fost bătut de tatăl vitreg și am întrebat ‘cum te-a bătut?’ și a zis ‘cu cureaua’. Și l-am întrebat dacă mai are în alte părți ca numai pe față și pe gât se vedeau vânătăi. A zis că are pe spate. Când și-a ridicat bluza am constatat că urmele sunt destul de grave și se vedeau adânci cu cureaua”.

Și coordonatorul centrului a confirmat starea în care a ajuns copilul: „Eu am fost sunată de asistentul social al centrului. Copilul a ajuns la centru cu urme vizibile pe față și pe gât. Îi era foarte teamă să se întoarcă acasă”.

Copilul a cerut să nu mai fie dus acasă

După descoperirea situației, reprezentanții centrului au sesizat imediat autoritățile. În caz au intervenit atât polițiștii, cât și reprezentanții Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Cluj.

Potrivit autorităților locale, copilul a cerut să nu fie dus înapoi în mediul în care susține că a fost agresat.

Primarul comunei Măguri-Răcătău spune că situația este extrem de gravă: „Este ca un strigăt de disperare al unui copil chinuit care nu mai dorește să meargă în mediu unde era maltratat bătut”.

Reprezentanții DGASPC Cluj au confirmat existența abuzului și au dispus o măsură urgentă de protecție: „Confirmăm existența abuzului fizic în acest context, instituindu-se măsura plasamentului în regim de urgență la un centru. Se va merge către instanța de judecată, în termen legal, cu propunere de înlocuire a plasamentului în regim de urgență, cu plasamentul, respectându-se opinia copilului, acela de a rămâne în sistemul de protecție”.

Agresorul a fost reținut de polițiști

În urma sesizării, polițiștii au deschis un dosar penal și au emis un ordin de protecție provizoriu împotriva bărbatului suspectat de agresiune: „Polițiștii au emis un ordin de protecție provizoriu împotriva bărbatului de 43 de ani, din comuna Florești, bănuit de comiterea faptei. În cauză, față de acesta a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore”.

Ulterior, procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Huedin au decis ca bărbatul să fie cercetat în libertate, sub control judiciar.

În familia copilului mai există un copil în vârstă de 3 ani, iar mama băiatului este însărcinată și urmează să nască până la sfârșitul acestei luni.