Tragedie pe o stradă din municipiul Pitești, județul Argeș. Un , provocat de un , s-a soldat cu moartea unei persoane și rănirea altor trei. Conducătorul auto a părăsit locul accidentului, dar a fost prins de poliție.

Tragedie pe o stradă din Pitești

O persoană a murit şi trei au fost rănite, sâmbătă seară, într-un accident rutier produs în municipiul Piteşti, în zona Trivale. În evenimentul rutier au fost implicate două autoturisme. Potrivit informațiilor furnizate de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Argeş, această tragedie a fost provocată de un șofer care a fugit de la locul faptei.

„Echipajele operative au identificat patru victime, dintre care două încarcerate. Din nefericire, pentru una dintre persoanele încarcerate nu s-a mai putut face nimic, fiind declarată decedată”, au transmis reprezentanţii ISU Argeş.

La faţa locului au intervenit două echipaje de pompieri, o autospecială de descarcerare, două echipaje SMURD, pentru prim ajutor şi de terapie intensivă mobilă. De asemenea, au intervenit și două echipaje ale Serviciului de Ambulanţă Judeţean.

„În urma impactului dintre două autoturisme, din nefericire un bărbat ar fi fost declarat decedat de către echipajele medicale. Alte trei victime au fost transportate la spital pentru investigaţii medicale de specialitate”, a transmis și Poliția rutieră Argeș.

Șoferul responabil era băut

Șoferul care a provocat această tragedie la , soldată cu un mort şi trei răniţi, a fugit după incident. El a fost prins ulterior, a anunțat . În urma testării cu aparatul etilotest a rezultat că şoferul ar fi avut o alcoolemie de peste 0,8 mg/litru alcool pur în aerul expirat.

„Totodată se pare ca şoferul care ar fi provocat accidentul ar fi fugit de la locul faptei fiind depistat în scurt timp de poliţişti, la acest moment fiind în custodia acestora, în vederea luării măsurilor legale”, se precizează într-o informare a IPJ Argeş.

Polițiștii continuă ancheta urmând să stabilească ce s-a petrecut cu exactitate, urmând să ia măsurile legale care se impun.