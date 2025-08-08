Accident grav în Prahova. O femeie a murit după ce a căzut cu mașina într-o râpă. Ce s-a întâmplat cu ceilalți pasageri

Un accident grav a avut loc, vineri dimineața, în localitatea Breaza, din județul Prahova. O femeie, în vârstă de 78 de ani, s-a stins din viață, după ce autoturismul pe care îl conducea s-a răsturnat într-o râpă.

Femeia nu era singură în mașină, ci alături de alte trei femei, cu vârste cuprinse între 72 și 78 de ani. cele trei femei au fost rănite și a fost necesară

Ce au transmis autoritățile

Conform cercetărilor efectuate, femeia ar fi pierdut controlul volanului, ar fi părăsit partea carosabilă și ar fi căzut de la o diferență de nivel de aproximativ doi metri. La fața locului s-au deplasat două autospeciale de stingere, o autospecială de descarcerare, două echipaje SMURD şi o autospecială de primă intervenţie şi comandă.

„Potrivit informaţiilor primite prin apel la numărul de urgenţă 112, pe strada Colinei din oraşul Breaza s-a produs un accident rutier. Un autoturism ar fi părăsit partea carosabilă şi ar fi căzut într-o râpă, în interiorul acestuia aflându-se patru persoane. În urma cercetărilor efectuate s-a stabilit că o femeie de 78 de ani ar fi condus un autoturism pe strada Colinei din oraş, moment în care ar fi părăsit partea carosabilă şi ar fi căzut de la o diferenţă de nivel de aproximativ 2 metri, în albia unui râu”, au precizat reprezentanţii IPJ Prahova, conform

A fost deschis un dosar penal

De asemenea, oamenii legii au transmis faptul că se vor continua cercetările pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor în care a avut loc evenimentul și pentru a se aplica măsurile legale care se impun.

Poliţiştii au deschis dosar penal pentru ucidere din culpă şi vătămare corporală din culpă.