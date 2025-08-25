B1 Inregistrari!
Copil de un an, în stare gravă la spital după ce a căzut dintr-o mașină în mers. Cum s-a produs accidentul

Copil de un an, în stare gravă la spital după ce a căzut dintr-o mașină în mers. Cum s-a produs accidentul

25 aug. 2025, 21:50
Copil de un an, în stare gravă la spital după ce a căzut dintr-o mașină în mers. Cum s-a produs accidentul
Sursa foto: Captură video / YouTube

Un copil de un an și jumătate a ajuns grav rănit la spital, după ce a căzut dintr-o mașină aflată în mers. Incidentul ar fi avut loc după ce fratele mai mare, în vârstă de trei ani, i-a desfăcut centura și a deschis portiera mașinii.

 

În ce stare se află copilul

Accidentul s-a petrecut duminică, în timp ce mașina se deplasa pe un drum departamental între Corchiano şi Viterbo. Pe lângă cei doi frați, în autoturism se mai afla mama copiilor, care conducea.

Potrivit unei publicații italiene, fratele cel mare i-ar fi desprins celui mic centura de siguranță și-ar fi deschis portiera în timpul mersului, determinând astfel căderea copilului de doar un an și jumătate. Când a realizat ce tocmai se petrecuse, mama celor doi băieți, aflată la volan, a oprit de urgență mașina pentru a-şi salva fiul.

Tot ea a fost cea care l-a transportat pe cel mic la Spitalul Santa Rosa, la Viterbe. Din cauza gravităţii rănilor, medicii au considerat că este necesar transferul copilului. Acesta a fost transportat cu elicopterul la Policlinico Gemelli de la Roma, unde se află și în prezent, în stare gravă, potrivit Știrile ProTV.

A fost sau nu un accident

În cadrul anchetei, poliţia din Viterbe a vrut să afle și versiunea mamei. După cercetările efectuate, autoritățile au stabilit că a fost vorba despre un accident involuntar.

