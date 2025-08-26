B1 Inregistrari!
Patru români, morți într-un accident rutier, în Germania. Cum a avut loc tragedia

B1.ro
26 aug. 2025, 18:56
Foto simbol: Hepta - DPA Images / Patrick Pleul

Patru români și-au găsit sfârșitul într-un accident rutier, pe o șosea din Germania. Tragedia s-a petrecut în noaptea de joi spre vineri, puțin după miezul nopții, pe autostradă, între Reinhardshagen-Veckerhagen și Grebenstein, două localități din inima Germaniei.

 

Cuprins:

  1. Cine sunt victimele accidentului
  2. Cum a avut loc accidentul

 

Cine sunt victimele accidentului

La volanul mașinii se afla Constantin Nedelea, un bărbat în vârstă de 32 de ani, originar din comuna Cilibia, județul Bihor, teritoriul Germaniei. În mașina se mai aflau și soția lui Constantin, Emilia, dar și verișorul Emiliei și soția acestuia. Toți aveau vârste cuprinse între 30 și 32 de ani.

Constantin este plecat de la 18 ani în Anglia, acolo unde și-a găsit rapid un loc de muncă și a ajuns chiar să ocupe o poziție de manager în cadrul unei companii care se ocupă de utilaje agricole. Cu doar două săptămâni înainte de accident, bărbatul venise în țară pentru a-și vizita rudele. Apoi, a pornit spre Fetești pentru a-și lua soția și ambii au plecat în Germania, unde aveau treabă.

Cum a avut loc accidentul

După câteva zile petrecute de cuplu în Germania, în noaptea de joi spre vineri, în timp ce se aflau pe autostradă, în mașina lui Constantin, un accident rutier le-a adus sfârșitul lor și altor doi conaționali.

La un moment dat, mașina părăsește autostrada și intră cu viteză în pădure, unde lovește mai mulți copaci și se răstoarnă. Atât șoferul, cât și cei trei pasageri au murit pe loc, striviți de plafonul mașinii, potrivit Report buzoian.

Potrivit tatălui șoferului, acesta ar fi ațipit la volan. Așa s-ar explica și viteza indicată de acul kilometrajului, blocat la 220 km/oră. Nu este exclus nici ca șoferului să-i fi ieșit în față un animal sălbatic și, din dorința de a-l ocoli, să fi pierdut controlul asupra mașinii.

