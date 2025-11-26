Un accident mortal s-a produs noaptea trecută în București, pe Calea Ferentari, după miezul nopții. Mașina condusă de o tânără în vârstă de 21 de ani a lovit putrnic un stâlp de iluminat.

Accident mortal pe Calea Ferentari

În urma impactului, cu stâlpul, o tânără, de 20 de ani, pasageră în a murit. Șoferița a fost rănită și a avut nevoie de la un spital. Acest accident mortal s-a produs în jurul orei 00.45, după cum a anunțat Brigada Rutieră. Incidentul a fost anunțat printr-un apel la numărul de urgență 112, după miezul nopții.

Potrivit unui comunicat de presă, la acest moment poliția a deschis o pentru a stabili în ce condiții s-a petrecut impactul. Din primele informații, se pare că șoferița a pierdut controlul asupra direcției și a lovit stâlpul de iluminat.

„La data de 26 noiembrie a.c., în jurul orei 00:45, Brigada Rutieră a fost sesizată prin apel 112 cu privire la producerea unui accident rutier care a avut loc pe Calea Ferentari, din Sectorul 5. Din primele informaţii, o tânără în vârstă de 21 de ani a condus un autovehicul pe Calea Ferentari, dinspre Calea Rahovei către Bd. Pieptănari, iar când a ajuns în dreptul imobilului cu nr. 110, în circumstanţe ce urmează a fi stabilite în urma cercetărilor, a pierdut controlul asupra direcţiei de mers şi a lovit un stâlp de iluminat public”, a anunțat Brigada de Poliţie Rutieră.

În urma accidentului, pasagera vehiculului, o tânără în vârstă de 20 de ani, şi-a pierdut viaţa. Cea de-a doua persoană, care conducea autovehicul, a necesitat transportul la spital.

Concluzii după accidentul rutier

În urma impactului cu stâlpul de iluminat, mai multe elemente de caroserie au sărit pe un alt autovehicul condus de un tânăr în vârstă de 19 ani. Acesta se deplasa pe aceiaşi direcţie de deplasare.

Din considerente medicale, tânărul în vârstă de 19 ani a fost testat cu aparatul Alcooltest. În urma testării, poliția a constatat că rezultatul indicat este 0.

Pe timpul efectuării cercetării la faţa locului, traficul rutier pe Calea Ferentari a fost restricţionat pe ambele sensuri de deplasare.