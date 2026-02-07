Accident mortal pe un șantier din Constanța

Un muncitor a murit, după ce a căzut de la un etaj superior al unui bloc din Constanța aflat în construcție.

Accident de muncă mortal

Tragedia a avut loc sâmbătă după-amiază, fiind semnalată la 112 în jurul ore 14.40. Polițiștii Secției 1 s-a deplasat la fața locului, constatând că cele reclamate se confirmă. Echipajul medical care a intervenit a efectuat manevrele necesare, dar în zadar.

„Polițiștii deplasați la fața locului au constatat că cele sesizate se confirmă, fiind identificat un bărbat, în vârstă de 57 de ani, care ar fi executat lucrări de construcții la imobilul respectiv. La locul evenimentului a intervenit un echipaj medical, care a constatat decesul victimei”, a transmis

Polițiștii continuă cercetările pentru a afla exact ce s-a întâmplat. Ei urmează să verifice și dacă au fost respectate normele de securitate și sănătate în .