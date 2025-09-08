B1 Inregistrari!
08 sept. 2025, 17:58
La scurt timp după ce s-a întors în țară, un român a sunat la poliție să-și reclame fiica de 19 ani. Ce acuzații îi aduce tinerei

O tânără de 19 ani, din Gorj, este anchetată că a dat un jaf de 300.000 de euro. Cel care a reclamat-o la poliție este chiar tatăl ei, căruia i-ar fi furat mai multe bijuterii, dar și bani.

 

Câte bijuterii au fost furate

Tatăl fetei cercetate lucrează în străinătate de ani de zile, timp în care a reușit să-și pună deoparte mai mulți bani, dar și să investească în bijuterii de aur.

Totul a început când, săptămâna trecută, bărbatul s-a întors în țară și, imediat cum a ajuns acasă, și-a verificat borcanul în care ținea bijuteriile și banii strânși. A observat cu stupoare că tot ce agonisise a dispărut, fapt pentru care a sesizat poliția. Le-a spus încă de la început agenţilor că bănuieşte că fiica lui ar, în vârstă de 19 ani, fi în spatele furtului. Suspecta locuiește în altă localitate.

Potrivit anchetatorilor, paguba este estimată la 300.000 de euro. Fata ar fi furat 15 lanţuri de aur, o brățară cu diamante, alte bijuterii și 1500 de euro, relatează Știrile ProTV.

Ce s-a întâmplat cu bijuteriile furate

Din păcate, doar o parte dintre bijuterii au fost recuperate de anchetatori.

Polițiștii continuă anchetarea suspectei pentru furt între rude, fata fiind în libertate.

