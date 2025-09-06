B1 Inregistrari!
Acasa » Eveniment » Căruță, spulberată de o dubiță. Doi oameni au murit, iar o femeie însărcinată a fost rănită grav

Căruță, spulberată de o dubiță. Doi oameni au murit, iar o femeie însărcinată a fost rănită grav

Selen Osmanoglu
06 sept. 2025, 09:01
Căruță, spulberată de o dubiță. Doi oameni au murit, iar o femeie însărcinată a fost rănită grav
Sursa foto: Shutterstock

Un accident grav de circulație s-a petrecut azi-noapte la câțiva kilometri de Iași. O căruță a fost spulberată de o dubiță. Doi oameni au murit, iar alți trei, inclusiv o femeie însărcinată, au fost grav răniți.

Cuprins

  • Ce s-a întâmplat
  • Doi morți, trei răniți

Ce s-a întâmplat

Alarma s-a dat în jurul orei 21, în comună Scânteia, după ce șoferul dubiței, în vârstă de 69 de ani, ar fi încercat o depășire regulamentară, pe un drum drept, conform Știrile ProTv.

Căruța în care se aflau 4 dintre victime nu era semnalizată corespunzător și a fost spulberată de o dubiță pe un drum neiluminat.

„Din primele verificări a rezultat faptul că o autoutilitară ar fi intrat în coliziune cu un atelaj hipo în care se aflau patru persoane, trei bărbați și o femeie”, a declarat Oprea Iulia Elena, purtător de cuvânt IPJ Iași.

Doi morți, trei răniți

În urma acestora, doi bărbați, de 21, respectiv 50 de ani, au murit, iar alți trei au fost răniți.

Printre cei răniți se aflau o tânără de 18 ani, gravidă, și un alt bărbat. Ei au fost transportați în stare gravă la spital. Șoferul dubiței a suferit și el răni și a fost transportat la spital.

Polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă. Cercetările continuă pentru a afla cu exactitate circumstanțele exacte în care s-a produs accidentul.

