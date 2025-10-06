avertizează cu privire la saloanele de înfrumusețare și riscurile care pot apărea în momentul în care capul stă pe spate în chiuvetă. Atunci poate apărea accidentul vascular cerebral.

Despre ce este vorba

Mersul la salon este un moment de relaxare, însă poate să devină o problemă atunci când înclini capul înapoi prea mult timp. Acest lucru poate comprima sau rupe arterele vertebrale care furnizează sânge creierului, ceea ce poate duce la un accident vascular cerebral.

Acest fenomen se numește „sindromul accidentului vascular cerebral al salonului de înfrumusețare” (BPSS), conform

Ce spun cercetătorii

O revizuire recentă a literaturii medicale, publicată în mai în The American Journal of Emergency Medicine, a identificat 54 de cazuri de BPSS în 48 de ani. Patruzeci și două au apărut în saloane, în timp ce procedurile stomatologice au dus la opt cazuri.

„În panorama urgențelor neurologice, (BPSS) se remarcă nu numai prin etiologia sa unică, ci și prin natura obișnuită a declanșatorului său – hiperextensia gâtului în timpul spălării părului de salon”, au scris cercetătorii.

O ruptură în arterele vertebrale, care se întind de-a lungul gâtului, sau arterele carotide, pe părțile laterale ale gâtului, se poate transforma într-un accident vascular cerebral atunci când sângele care intră în peretele rănit formează un cheag care călătorește către creier.

Simptomele BPSS

Simptomele acestui sindrom variază în funcție de gravitatea situației, însă includ:

Paralizie bruscă sau slăbiciune pe o parte a corpului, în special pe față, braț sau picior

Amețeli sau vertij

Pierderea echilibrului și probleme de mers

Vedere încețoșată sau dublă la unul sau ambii ochi

Cefalee

Greață

Vărsături

Dificultăți de respirație, mestecat sau înghițire

Vorbire neclară

Tratament și prevenție

Tratamentele includ medicamente pentru tratarea cheagurilor de sânge, plasarea stenturilor pentru a restabili fluxul sanguin în artera blocată și intervenții chirurgicale.

„Rezultatele au variat de la recuperarea completă la simptome persistente și moarte”, au scris cercetătorii. „Datele de urmărire au fost rare”, au adăugat.

Prevenția este cea mai importantă: „Când mergi la salon, gâtul trebuie să fie susținut pentru a nu necesita o extensie semnificativă înapoi”, a declarat neurologul Dr. Jeremy M. Liff.

El a adăugat că un prosop rulat sau o pernă plasată sub gât poate oferi sprijin în timp ce înclinați capul pe spate. Mai mult, stilistul ar putea folosi un pulverizator portabil pe păr în timp ce stai în poziție verticală.