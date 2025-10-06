B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Sindromul accidentului vascular cerebral din salonul de înfrumusețare: cum se poate transforma un moment de relaxare într-o tragedie?

Sindromul accidentului vascular cerebral din salonul de înfrumusețare: cum se poate transforma un moment de relaxare într-o tragedie?

Selen Osmanoglu
06 oct. 2025, 13:27
Sindromul accidentului vascular cerebral din salonul de înfrumusețare: cum se poate transforma un moment de relaxare într-o tragedie?
A professional girl hairdresser makes a client haircut. The girl is sitting in a mask in beauty the salon
Cuprins
  1. Despre ce este vorba
  2. Ce spun cercetătorii
  3. Simptomele BPSS
  4. Tratament și prevenție

Specialiștii avertizează cu privire la saloanele de înfrumusețare și riscurile care pot apărea în momentul în care capul stă pe spate în chiuvetă. Atunci poate apărea accidentul vascular cerebral.

Despre ce este vorba

Mersul la salon este un moment de relaxare, însă poate să devină o problemă atunci când înclini capul înapoi prea mult timp. Acest lucru poate comprima sau rupe arterele vertebrale care furnizează sânge creierului, ceea ce poate duce la un accident vascular cerebral.

Acest fenomen se numește „sindromul accidentului vascular cerebral al salonului de înfrumusețare” (BPSS), conform The New York Post.

Ce spun cercetătorii

O revizuire recentă a literaturii medicale,  publicată în mai în The American Journal of Emergency Medicine, a identificat 54 de cazuri de BPSS în 48 de ani. Patruzeci și două au apărut în saloane, în timp ce procedurile stomatologice au dus la opt cazuri.

„În panorama urgențelor neurologice, (BPSS) se remarcă nu numai prin etiologia sa unică, ci și prin natura obișnuită a declanșatorului său – hiperextensia gâtului în timpul spălării părului de salon”, au scris cercetătorii.

O ruptură în arterele vertebrale, care se întind de-a lungul gâtului, sau arterele carotide, pe părțile laterale ale gâtului, se poate transforma într-un accident vascular cerebral atunci când sângele care intră în peretele rănit formează un cheag care călătorește către creier.

Simptomele BPSS

Simptomele acestui sindrom variază în funcție de gravitatea situației, însă includ:

  • Paralizie bruscă sau slăbiciune pe o parte a corpului, în special pe față, braț sau picior
  • Amețeli sau vertij
  • Pierderea echilibrului și probleme de mers
  • Vedere încețoșată sau dublă la unul sau ambii ochi
  • Cefalee
  • Greață
  • Vărsături
  • Dificultăți de respirație, mestecat sau înghițire
  • Vorbire neclară

Tratament și prevenție

Tratamentele includ medicamente pentru tratarea cheagurilor de sânge, plasarea stenturilor pentru a restabili fluxul sanguin în artera blocată și intervenții chirurgicale.

„Rezultatele au variat de la recuperarea completă la simptome persistente și moarte”, au scris cercetătorii. „Datele de urmărire au fost rare”, au adăugat.

Prevenția este cea mai importantă: „Când mergi la salon, gâtul trebuie să fie susținut pentru a nu necesita o extensie semnificativă înapoi”, a declarat neurologul Dr. Jeremy M. Liff.

El a adăugat că un prosop rulat sau o pernă plasată sub gât poate oferi sprijin în timp ce înclinați capul pe spate. Mai mult, stilistul ar putea folosi un pulverizator portabil pe păr în timp ce stai în poziție verticală.

Tags:
Citește și...
Vlad Ciurea: „Este cea mai bună pentru creier”. Ce legumă de toamnă recomandă medicul
Eveniment
Vlad Ciurea: „Este cea mai bună pentru creier”. Ce legumă de toamnă recomandă medicul
Lavoarele care transformă orice baie într-un spa modern
Eveniment
Lavoarele care transformă orice baie într-un spa modern
Sorin Oprescu, plasat sub control judiciar în Grecia. Ce a declarat (VIDEO)
Eveniment
Sorin Oprescu, plasat sub control judiciar în Grecia. Ce a declarat (VIDEO)
Bucureștenii vor avea căldură. Ce a anunțat Termoenergetica
Eveniment
Bucureștenii vor avea căldură. Ce a anunțat Termoenergetica
Noi rute alternative de circulație în Piața Unirii. Daniel Băluță: Evoluția rapidă a lucrărilor la planșeu ne determină să acționăm în termeni de eficiență
Eveniment
Noi rute alternative de circulație în Piața Unirii. Daniel Băluță: Evoluția rapidă a lucrărilor la planșeu ne determină să acționăm în termeni de eficiență
Cum a devenit PNRR un eșec de țară. Sute de milioane pierdute pentru că primarii nu și-au făcut treaba. „Nu facem depresie din asta”
Politică
Cum a devenit PNRR un eșec de țară. Sute de milioane pierdute pentru că primarii nu și-au făcut treaba. „Nu facem depresie din asta”
Trei reguli simple care au ajutat o femeie să piardă 35 de kilograme în timp record. Iată despre ce este vorba
Eveniment
Trei reguli simple care au ajutat o femeie să piardă 35 de kilograme în timp record. Iată despre ce este vorba
Șeful DNA răspunde criticilor lui Nicușor Dan: „Am dus lupta anticorupție în mod echilibrat. Am avut cazuri de mare importanță”
Eveniment
Șeful DNA răspunde criticilor lui Nicușor Dan: „Am dus lupta anticorupție în mod echilibrat. Am avut cazuri de mare importanță”
Consiliul Judeţean Iaşi e ținta hackerilor. A devenit „Chicken Game 2” pe Facebook (FOTO)
Eveniment
Consiliul Judeţean Iaşi e ținta hackerilor. A devenit „Chicken Game 2” pe Facebook (FOTO)
Becali, după ce Iohannis a fost executat silit: „Bravo ANAF-ului, că l-au umilit! Ne-ai paradit, ne-ai distrus, acum stai să te paradim şi noi”
Eveniment
Becali, după ce Iohannis a fost executat silit: „Bravo ANAF-ului, că l-au umilit! Ne-ai paradit, ne-ai distrus, acum stai să te paradim şi noi”
Ultima oră
14:32 - Vlad Ciurea: „Este cea mai bună pentru creier”. Ce legumă de toamnă recomandă medicul
14:22 - Lavoarele care transformă orice baie într-un spa modern
14:08 - Bogdan Ivan: „Prețul pe KWh pentru consumatorul casnic ar putea ajunge la 1 leu și un pic”
14:04 - Sorin Oprescu, plasat sub control judiciar în Grecia. Ce a declarat (VIDEO)
14:02 - Egiptul a redeschis mormântul masiv al faraonului Amenhotep al III-lea
13:30 - Bucureștenii vor avea căldură. Ce a anunțat Termoenergetica
13:17 - Premierul francez a demisionat la nici 12 ore de când și-a desemnat miniștrii. Criza politică se adâncește
12:57 - 7 octombrie 2025. Zi de cruce neagră în calendarul ortodox. Cine au fost Sfinții Serghie și Vah
12:42 - Femeie, dusă de urgență la spital cu apendicită. Medicii au constatat că urma să nască, de fapt
12:18 - Noi rute alternative de circulație în Piața Unirii. Daniel Băluță: Evoluția rapidă a lucrărilor la planșeu ne determină să acționăm în termeni de eficiență