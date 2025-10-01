B1 Inregistrari!
Trucuri să economisești bani chiar și pe final de an, în plin sezon al cadourilor. Sfaturile specialistului

Traian Avarvarei
01 oct. 2025, 22:00
Există trucuri pentru a economisi bani chiar și pe final de an, în plin sezon al cadourilor. Sursa foto: Freepik
Cuprins
  1. Care e contextul economic în care terminăm 2025
  2. Cum putem economisi bani chiar și pe sfârșit de an

Să economisești bani e o sarcină dificilă, mai ales la final de an, când sărbătorile sunt în toi, vrei să te distrezi și să faci cadouri. Dar nu e o misiune imposibilă! Prin câteva metode simple poți să te asiguri că intri cu ceva bani în buzunar în noul an.

Care e contextul economic în care terminăm 2025

Jurnalistul economic Adrian Măniuțiu a venit cu câteva sfaturi, recunoscând că, într-adevăr, e greu să economisești când inflația în România e de trei ori (!) mai mare decât media Uniunii Europene.

„Și se anunță un nou vârf care s-ar putea apropia de 9,8 – 10%, spune Banca Națională, la finele anului, ceea ce înseamnă scumpiri, scumpiri, scumpiri. Și atunci e mai greu să tai”, a admis jurnalistul economic.

Există, însă, niște soluții.

Cum putem economisi bani chiar și pe sfârșit de an

Primul sfat al specialistului, dat în emisiunea „Neatza cu Razvan si Dani”, este să ne asigurăm venitul – să ne ținem de job-ul pe care îl avem și să încercăm să nu-l periclităm, chiar dacă poate ne e greu și am vrea să încercăm și altceva. Pe piața muncii lucrurile sunt incerte, căci tot mai puțini patroni faci angajări.

O altă recomandare este să încercăm să evităm creditele la bancă, să nu ne îndatorăm mai mult. Contractele cu băncile sunt bune dacă sunt făcute pentru investiții, dar nu pentru a închide banii în consum sau achiziția unei proprietăți, de exemplu.

În acest context, Măniuțiu a amintit că de azi, 1 octombrie, crește IRCC-ul la un nivel record, deci cresc ratele la creditele calculate în funcție de acest indice.

Jurnalistul a amintit și că se apropie Black Friday. El ne sfătuiește să nu ne aruncăm la a cumpăra lucruri doar de dragul ofertei. Cumpărăm strict ce avem nevoie.

Cât despre cadourile de Crăciun, ar fi bine să le cumpărăm chiar de pe acum! Le putem lua etapizat, să nu simțit cum ni se golește portofelul brusc pe 24 decembrie ori, dacă nu putem face achizițiile de acum, măcar să punem bani de-o parte în octombrie și noiembrie pentru cadourile ce le vom lua în decembrie.

De asemenea, Adrian Măniuțiu ne mai sfătuiește să închidem abonamentele pe care nu le folosim și de care uităm în mare parte a timpului. Sunt cheltuieli mici și mărunte, dar care se adună și fac diferența în buzunar.

Un alt sfat e că dacă vrem să cumpărăm ceva, să nu facem achiziția impulsiv. Mai bine lăsăm să treacă un timp, să vedem dacă chiar avem nevoie de lucrul respectiv sau e doar un moft de care ne putem lipsi.

„Cred că esența educației financiare exprimată într-o vorbă românească e să nu te întinzi mai mult decât ți-e plapuma. Nu folosi bani pe care nu îi ai pentru a impresiona oamenii. Evită comparațiile sociale! (…)

Hai să nu ne mai comparăm, să ne rezumăm la noi, la ce ne face plăcere”, a mai spus Adrian Măniuțiu, în emisiunea „Neatza cu Razvan si Dani”.

