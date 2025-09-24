Un celebru a fost din magazine. Multă lume îl folosește în bucătărie.

Ce produs a fost retras de pe rafturile magazinelor

Românii care obișnuiesc să folosească frecvent cuișoarele în bucătărie trebuie să fie atenți la un avertisment important emis de Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor ( ). Un lot de „Kamis Cuișoare” a fost declarat periculos pentru consum, după ce s-au descoperit niveluri depășite de clorpirifos, un pesticid interzis în Uniunea Europeană.

Produsul vizat are gramaj de 10 grame, poartă numărul lotului 0002791365 și are termen de expirare 17 februarie 2028. Compania producătoare, Kamis Condimente SRL, a notificat deja toate magazinele din țară și a început procedura de retragere de la raft, potrivit .

De ce acest lot de cuișoare Kamis e considerat periculos

Motivul pentru care acest lot de condimente a intrat în atenția autorităților este depășirea nivelului maxim admis de clorpirifos. Această substanță chimică a fost folosită mult timp în agricultură pentru combaterea insectelor, însă, studiile recente au demonstrat efectele nocive asupra sănătății.

În special, clorpirifosul poate afecta sistemul nervos, iar copiii și femeile însărcinate sunt cei mai expuși. Din cauza acestor riscuri, Uniunea Europeană a interzis pesticidul începând cu anul 2020.

Ce trebuie să facă cei care au cumpărat produsul, după ce a fost retras din magazine

Compania Kamis a transmis un mesaj clar către consumatori: cei care au cumpărat acest lot trebuie să returneze produsul la magazin. Procedura este simplă, iar clienții își vor primi banii înapoi chiar și în lipsa bonului fiscal.

Magazinele partenere au început deja să transmită mesaje prin care îi asigură pe cumpărători că lucrează în colaborare cu ANSVSA pentru a retrage rapid produsele neconforme și pentru a preveni apariția altor situații similare.

De ce este clorpirifosul atât de periculos

Specialiștii în siguranță alimentară atrag atenția că expunerea repetată la clorpirifos poate avea efecte grave asupra sănătății pe termen lung. Studiile realizate înainte de interzicerea pesticidului au arătat că acesta poate provoca:

tulburări de dezvoltare la copii,

probleme neurologice,

dezechilibre hormonale.

În plus, Organizația Mondială a Sănătății (OMS) a semnalat că ingestia accidentală de produse contaminate cu acest pesticid poate duce la simptome acute precum dureri de cap, amețeli, greață sau dificultăți respiratorii.

Ce măsuri iau autoritățile

ANSVSA a subliniat că monitorizează constant produsele alimentare de pe piață și că reacționează imediat în situații de risc. Retragerea rapidă a lotului de cuișoare Kamis demonstrează că sistemul de siguranță alimentară funcționează, chiar dacă incidentul ridică semne de întrebare în privința controlului la nivelul importurilor.

Kamis Condimente SRL a precizat că regretă situația și că va intensifica verificările pentru a preveni repetarea unui astfel de caz.

Cum își pot proteja consumatorii sănătatea

Pentru românii care obișnuiesc să cumpere condimente ambalate, cel mai important pas este verificarea etichetelor și a numerelor de lot. În acest caz, numai cuișoarele cu numărul de lot 0002791365 sunt afectate. Alte produse ale brandului Kamis nu sunt vizate de retragere.

Specialiștii recomandă ca, în general, consumatorii să fie atenți la comunicatele ANSVSA și să nu ignore avertismentele oficiale, pentru a evita posibile probleme de sănătate.

Ce sunt cuișoarele

Cuișoarele sunt mugurii uscați ai arborelui de cuișoare (Syzygium aromaticum), originar din Indonezia, dar cultivați astăzi în mai multe regiuni tropicale.

Recunoscute pentru aroma lor intensă, ușor picantă și dulceagă, cuișoarele sunt folosite de multe secole, atât în gastronomie, cât și în medicina tradițională. În bucătărie, ele sunt utilizate pentru a condimenta preparate din carne, sosuri, deserturi sau băuturi, fiind un ingredient de bază în vinul fiert și în diverse amestecuri de condimente, precum curry sau garam masala.

Pe lângă utilizările culinare, cuișoarele au și proprietăți benefice pentru sănătate. Uleiul esențial de cuișoare conține eugenol, o substanță cu efecte antiseptice, antiinflamatoare și analgezice, motiv pentru care este folosit uneori pentru calmarea durerilor dentare. De asemenea, consumate cu moderație, cuișoarele pot stimula digestia și întări imunitatea, fiind apreciate ca unul dintre cele mai versatile condimente naturale.