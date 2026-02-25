Surpriza alimentară de Post și dietă. În Postul Paștelui, românii caută opțiuni alimentare sănătoase și sățioase. De această dată, nutriționistul Mihaela Bilic vine cu o soluție și recomandă consumul de scoici. Acestea sunt sărace în calorii și bogate în nutrienți esențiali. O porție de 100 g de scoici are doar 108 calorii și conține proteine, Omega 3 și minerale importante.

„Ce e și de post, și de dietă? Scoici fără număr!

Nu există un produs cu mai puține calorii, mai puține grăsimi, mai mult Omega 3, mai multe proteine și minerale decât scoicile. Totul cu numai 108 cal/100 g.

Pentru că vin din mare, în scoici avem iod, care accelerează metabolismul, potasiu și magneziu pentru sistemul nervos, seleniu și zinc pentru sistemul imunitar, calciu și fosfor pentru dinți și oase puternice. Adăugați la asta fier și vitamina B12, cu efect antianemic”, scrie Mihaela Bilic într-o postare pe .

Surpriza alimentară de Post și dietă. Ce vitamine și minerale găsim în scoici

Potrivit Mihaelei Bilic, scoicile sunt o sursă excelentă de , potasiu, magneziu, seleniu, zinc, calciu, fosfor, fier și vitamina B12. O singură porție poate asigura:

de 10 ori doza zilnică de B12,

100% din aportul de seleniu,

80% din doza de fier,

40% din fosfor,

25% din aportul de zinc.

„O porție de 100 g de scoici acoperă de 10 ori doza zilnică de B12, 100% din aportul de seleniu, 80% din doza de fier, 40% din cea de fosfor și 25% din aportul de zinc.

La capitolul comportament alimentar, scoicile împiedică lăcomia – e nevoie de timp și migală ca să scoți câte o bucățică mică de carne din fiecare cochilie. Deci nicio grijă apropo de porția corectă, puteți mânca o oală de scoici”, mai spune nutriționistul.

Se pot consuma scoicile în cantități mari?

Nu există restricții de cantitate pentru scoici, iar acestea pot fi consumate fără teama de exces caloric sau grăsimi. Sunt ideale atât pentru cei care țin post, cât și pentru cei care vor să slăbească.

Ce trebuie să știe credincioșii despre ulei în Post

Mihaela Bilic atrage atenția că reducerea sau eliminarea uleiului în Post este mai importantă decât evitarea ouălor sau a lactatelor:

„Când vrem să-i dăm o pauză ficatului și metabolismului de la munca grea de digestie din fiecare zi, pe lângă produsele de origine animală trebuie obligatoriu să renunțăm și la ulei, indiferent dacă e de floarea soarelui sau de măsline.

Dacă analizăm puțin, vedem că prin eliminarea uleiului dispar din meniul de post toate mâncărurile gustoase: zacuscă, salată de vinete și humus, pateu vegetal, cartofi prăjiți, șnițel de soia, produse de patiserie și de cofetărie (pentru că margarina tot ulei este).”, medicul nutriționist Mihaela Bilic în urmă cu ceva vreme.