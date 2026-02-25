B1 Inregistrari!
Eveniment » Atenție! MAI dezminte un fake news: „Vă rugăm să nu distribuiţi aceste mesaje". Ce documente false circulă pe internet

Atenție! MAI dezminte un fake news: „Vă rugăm să nu distribuiţi aceste mesaje”. Ce documente false circulă pe internet

Ana Maria
25 feb. 2026, 18:24
Atenție! MAI dezminte un fake news: Vă rugăm să nu distribuiţi aceste mesaje. Ce documente false circulă pe internet
Sursa foto: Facebook / @Ministerul Afacerilor Interne, Romania

Reprezentanţii Ministerului Afacerilor Interne (MAI) au transmis, miercuri, un mesaj pe Facebook pentru a semnala o știre falsă. Potrivit acestora, pe rețelele sociale circulă diverse documente care pretind că ar modifica durata studiilor la școlile de agenţi de poliţie şi subofiţeri.

„Semnalăm apariţia pe unele grupuri de pe social media a unor documente false privind modificarea duratei studiilor la şcolile de agenţi de poliţie şi subofiţeri. Documentele şi informaţiile sunt false”, au precizat reprezentanții Ministerului Afacerilor Interne pe Facebook.

MAI semnalează o știre falsă. De ce sunt aceste documente periculoase pentru public

MAI explică faptul că distribuirea acestor informații false poate induce în eroare tinerii care doresc să urmeze o carieră în poliție și poate crea panică sau confuzie în rândul populației.

Vă rugăm să nu distribuiţi aceste mesaje!”, a mai transmis sursa citată. Acesta este un apel direct către cetățeni să verifice informațiile înainte de a le da mai departe.

Cum poți verifica informațiile oficiale despre școlile de poliție

Pentru a te asigura că informațiile despre studiile la școlile de poliție sunt corecte, poți consulta sursele oficiale ale MAI sau site-urile de știri de încredere. De asemenea, evită să redistribui documente sau mesaje din grupuri neoficiale de pe social media.

Școlile de agenți de poliție și subofițeri din România pregătesc anual sute de tineri pentru cariere în structurile Ministerului Afacerilor Interne. Durata și programul studiilor sunt stabilite prin reglementări oficiale, iar absolvenții trebuie să treacă printr-un proces riguros de selecție și formare profesională.

În trecut, au mai existat speculații și zvonuri legate de modificarea duratei cursurilor, dar acestea nu au fost niciodată confirmate de MAI. Pentru a preveni confuzia și răspândirea informațiilor eronate, autoritățile recomandă ca orice schimbare oficială să fie verificată doar pe site-urile instituționale sau prin canalele media de încredere. Astfel, cetățenii pot afla dacă respectivele documente care apar în mediul online sunt sau nu false.

