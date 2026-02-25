O fetiţă a murit la Spitalul Judeţean Vâlcea după ce a fost diagnosticată cu gripă

B1 Inregistrari!
Traian Avarvarei
25 feb. 2026, 19:37
Sursa foto simbol: Freepik

O fetiță în vârstă de 11 ani a murit la Unitatea de Primiri Urgențe (UPU) a Spitalului Județean Vâlcea.

Reprezentanții spitalului sunt că fata a fost adusă de părinți în stare foarte gravă și a intrat în stop cardio-respirator.

„A venit în șoc în urma unui episod de viroză respiratorie cu gripă A. La scurt timp după prezentarea în UPU, vreo două-trei minute, a făcut stop cardio-respirator și a fost trimisă la Terapie Intensivă unde s-a început resuscitarea.

După aproape o oră și patruzeci de minute, timp în care a mai făcut încă două stopuri succesive, medicii au fost nevoiți să declare decesul’, a declarat dr. Florin Nicolae, șeful UPU Vâlcea, pentru Agerpres.

Copila fusese diagnosticată în urmă cu cinci zile, tot la UPU Pediatrie, cu gripă de tip A. Medicii bănuiesc că ea ar fi făcut miocardită în urma infecției virale. Cauza exactă a decesului urmează să fie stabilită la necropsie.

