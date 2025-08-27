Patrizia Paglieri, cunoscută publicului larg mai ales de când a participat ca jurat la emisiunea MasterChef, a povestit cu ce se ocupă de când s-a retras de pe micul ecran.

„Mă ocup cu consultanța, campanii, mai fac alte chestii, mai merg la cooking. Iar din toamnă vreau, ți-am zis, să deschid ceva, să caut o locație. Momentan, consultanța este cea care îmi ocupă mai mult timp. Ai un contract, faci meniul, înveți bucătarii și e mult mai bine decât cu restaurant. Dar asta este mai mult satisfacție… la restaurant poți să creezi un contact cu clienții. E frumos, devine ca o familie. La consultanță, financiar e mai bine, pentru că nu te doare capul cu bucătari, cu clienți”, a spus Patrizia Paglieri, pentru

Întrebată cum se menține în formă, Patrizia Paglieri a răspuns: „Nu știu, pentru că eu maschez cu cămăși mari, cu pantaloni. Nu am siluetă, adică mă chinui. Dacă am fost în vacanță, am luat 3 kilograme și nu mai pot să le dau jos. Sunt atentă, dar eu nu țin regim, îți dai seama că pasiunea mea… cu bucătăria… nu pot. Prefer să iau câteva kilograme în plus și să fiu fericită. Nu mă interesează, nu am de mers după băieți, nu mă interesează talia”.