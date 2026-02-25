Locuitorii din nordul județului Tulcea au fost alertați miercuri seară, în jurul orei 18:15, după transmiterea unui mesaj RO-ALERT, emis în contextul situației de securitate generate de războiul de la graniță.

Autoritățile au informat populația cu privire la posibilitatea căderii unor obiecte provenite din spațiul aerian și au recomandat să fie luate măsuri imediate de protecție și calm.

Potrivit mesajului transmis pe telefoanele mobile, oamenii au fost îndemnați să se adăpostească în spații sigure.

„În lipsa unui adăpost, rămâneţi în interiorul casei, departe de geamuri şi pereţi exteriori. Durata estimată a alertei: 90 de minute”, se arată în mesajul Ro-Alert, potrivit Știripesurse.

De ce au fost emisă alertă RO-ALERT în Tulcea

Emiterea avertizării vine pe fondul , conflict care a generat în ultimele luni mai multe incidente în apropierea graniței României.

În zona județului Tulcea au fost semnalate în mod repetat drone, fragmente sau obiecte aeriene detectate în apropierea frontierei, majoritatea fiind asociate atacurilor asupra infrastructurii portuare ucrainene de la Dunăre.

Autoritățile române au confirmat, în mai multe rânduri, descoperirea unor fragmente suspecte de drone pe teritoriul național, inclusiv în apropierea canalului Șontea Nouă și în zona localității Grindu.

Aceste elemente au fost ridicate pentru expertiză de echipe specializate ale și ale Serviciul Român de Informații, în urma atacurilor desfășurate asupra porturilor ucrainene.

Cum reacționează autoritățile române în astfel de situații

Chiar și în lipsa confirmării vizuale a unor impacturi directe, autoritățile aleg uneori emiterea preventivă a alertelor RO-ALERT pentru protejarea populației.

Măsurile adoptate includ:

monitorizarea radar a spațiului aerian;

ridicarea aeronavelor de luptă pentru verificări;

evaluarea permanentă a riscurilor la granița estică.

Avioane militare precum F-16 sau Eurofighter au fost mobilizate în repetate rânduri pentru supravegherea zonei.

Ce trebuie să facă populația când primește un mesaj RO-ALERT

Autoritățile recomandă respectarea strictă a indicațiilor primite prin sistemul de alertare:

păstrarea calmului;

adăpostirea în beciuri sau spații de protecție civilă;

evitarea ferestrelor și a pereților exteriori;

urmărirea informațiilor oficiale.

Alertele sunt emise preventiv, scopul principal fiind reducerea riscurilor pentru populația aflată în zonele apropiate conflictului.