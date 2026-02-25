B1 Inregistrari!
Bill Gates regretă asocierea cu Jeffrey Epstein. Miliardarul  a recunoscut că a avut relații extraconjugale cu două femei din Rusia

Flavia Codreanu
25 feb. 2026, 19:11
Sursă Foto: Hepta.ro
Cuprins
  1. Bill Gates recunoaște aventurile cu o jucătoare de bridge și o fiziciană
  2. Șantaj prin e-mailuri și amenințări
  3. Bill Gates recunoaște că a ignorat avertismentele fostei soții
  4.  Întâlnirile private și zborurile cu avionul lui Epstein

Bill Gates recunoaște că prietenia cu Jeffrey Epstein a fost o „greșeală uriașă” care a afectat imaginea organizației sale filantropice. Într-o întâlnire internă cu angajații, miliardarul a cerut scuze pentru timpul petrecut cu infractorul sexual și pentru faptul că a implicat directori ai fundației în aceste întâlniri.

Potrivit adevărul, cofondatorul Microsoft a clarificat faptul că nu a cunoscut victimele din jurul lui Epstein și că nu a vizitat niciodată insula privată a acestuia. Totuși, el a admis că nu a verificat suficient de atent trecutul bărbatului înainte de a accepta colaborarea. Aceste explicații vin în urma publicării unor noi documente din dosarele Epstein de către Departamentul de Justiție din SUA.

Bill Gates recunoaște aventurile cu o jucătoare de bridge și o fiziciană

În cadrul aceleiași ședințe, Bill Gates recunoaște că a avut două relații extraconjugale cu femei de origine rusă. Prima a fost o jucătoare de bridge cunoscută la turnee, iar a doua a fost o fiziciană specializată în domeniul nuclear.

Aceste relații au fost folosite ulterior ca pârghie de presiune împotriva sa. Epstein a încercat să utilizeze informațiile despre viața privată a lui Gates pentru a-l forța să colaboreze în diverse proiecte financiare. În 2023, au apărut detalii despre cum Epstein i-a cerut miliardarului să îi deconteze cheltuielile de studii pentru partenera sa din lumea bridge-ului.

Șantaj prin e-mailuri și amenințări

Din e-mailurile recent dezvăluite reiese că Epstein l-a amenințat pe miliardar cu distrugerea reputației. Într-un mesaj din 2013, Epstein scria că Bill Gates recunoaște riscul de a trece de la „cel mai bogat om” la „cel mai mare ipocrit” dacă secretele sale devin publice.

Boris Nikolic, fostul consilier al lui Gates, ar fi fost persoana care i-a oferit lui Epstein datele despre viața privată a miliardarului. Deși au existat e-mailuri false trimise în numele lui Nikolic, acesta a negat că ar fi susținut întâlniri ilegale. Gates a afirmat că a încercat să rupă legătura după ce a realizat pericolul.

Bill Gates recunoaște că a ignorat avertismentele fostei soții

Deși Melinda French Gates și-a exprimat îngrijorarea încă din 2013, Bill Gates recunoaște că a continuat să se întâlnească cu Epstein până în 2014. Fosta sa soție a fost întotdeauna sceptică în privința lui Epstein, însă miliardarul a ales să ignore aceste sfaturi.

Anul 2014 a fost ultimul în care cei doi s-au mai întâlnit oficial, deși Epstein a continuat să îi trimită mesaje. Gates susține că nu a mai răspuns niciunei comunicări după acel moment, dar recunoaște că întârzierea deciziei a fost o greșeală.

 Întâlnirile private și zborurile cu avionul lui Epstein

Relația a început în 2011, într-o perioadă în care Epstein încerca să atragă fonduri pentru sănătatea globală. Bill Gates recunoaște că s-a întâlnit cu acesta în locații precum New York, Washington, Paris și Germania. De asemenea, a confirmat că a zburat cu avionul privat al lui Epstein, dar a precizat că nu a rămas niciodată peste noapte la proprietățile acestuia.

Epstein se prezenta ca un intermediar între miliardari și cauze umanitare, folosind fundația pentru a primi legitimitate pe Wall Street. Prezența altor figuri influente la acele întâlniri i-a oferit lui Gates o falsă senzație de normalitate.

