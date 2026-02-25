E haos generalizat cu „mica recalculare” a pensiilor, după mai bine de un an de așteptare. Vârstnicii care au făcut drumuri pe la arhive și au plătit sume consistente ca să obțină adeverințe care să le demonstreze veniturile nepermanente sunt nevoiți să facă din nou drumuri lungi, de data aceasta la casele de pensii, doar pentru a afla în ce stadiu se află procesarea acestora. Unii ar putea nici să nu-și recupereze sumele date la arhive, căci sunt cazuri care nu primesc nimic în plus la pensie în urma recalculării.

De ce a întârziat „mica recalculare” a pensiilor

Recalcularea trebuia să înceapă încă din 2024, însă a fost întârziată mai întâi de faptul că soft-ul informatic nu a fost pus la dispoziția funcționarilor la timp. Acum sunt milioane de dosare de verificat în toată țara. O altă problemă e că multe adeverințe din care ar trebui preluate aceste informații și introduse în program lipsesc sau sunt greu de validat.

Situația a fost dezbătută la întâlnirea lunară la Prefectura Olt, unde se întrunește Comitetul Consultativ pentru Problemele Persoanelor Vârstnice. Au fost prezenți, printre alții, reprezentanților pensionarilor din Olt, și Iuliana Dincovici, inspector superior în cadrul Casei Județene de Pensii Olt.

„Haosul din sistemul de pensii este următorul…”

„Haosul din sistemul de este următorul: în momentul când s-au luat dosarele la rând pentru legea 360, în dosarele celor pensionați până în 2001 existau adeverințe duse la momentul respectiv. Dacă aveau cap cei din Ministerul Muncii, că tot au luat dosarul la mână, se uitau pe acea adeverință și trimiteau la persoană, cu legea 360, . Nu!

Și-au bătut joc de pensionari, pentru că veneau la televizor și ministra Muncii și președintele Casei Naționale de Pensii și spuneau să iau în calcul adeverințele de la dosar. Când a început recalcularea, s-a dovedit că a fost o minciună. Pensionarii au fost păcăliți. (…) Acum, cu acele recalculări, să vedeți ce se întâmplă. Nu se iau adeverințele pe care le-au avut oamenii, deși vă spun că adeverințele acelea care au fost până în 2001 au fost adeverințe corect eliberate, pentru că atunci existau arhivele și agenţii economici încă funcționau. Acum arhive nu mai există, s-au dat la agenți de arhive care nici nu știu să se uite într-un dosar. Și aici este grozăvia. Pentru că și-au bătut joc de , au spus că le ia, dar nu le ia în calcul, îi trimit acum că adeverințele nu sunt bune”, a explicat Georgeta Zărvescu, reprezentanta unei asociații de pensionari, potrivit

„De ce trebuie să îi omorâți pe oameni?”

Subprefectul Ștefan Nicolae a semnalat, la rândul său, o situație cu care se confruntă mai mulți medici veterinari ajunși la vârsta pensionării, cărora li s-ar fi transmis de la nivelul CJP Olt că nu pot fi valorificate anumite informații din cartea de muncă din cauza formei în care acestea au fost scrise, lipsind anumite elemente: „De ce trebuie să îi omorâți pe oameni, dacă grupa e trecută în cartea de muncă? De ce trebuie să vă bateți joc de ei? Se duce la cel care gestionează arhiva și ăla nu are habar să o completeze”.

„Noi luăm din carnetul de muncă grupa de muncă, dar dacă nu e trecut punctul și anexa, dacă nu se specifică în carnetul de muncă toate datele, noi nu avem cum să luăm. Trebuie să respectăm procedura legală. Dacă în carnetul de muncă nu se specifică corect că meseria cutare s-a încadrat la punctul… și anexa…, noi nu avem cum să luăm în calcul asta și cerem în completare adeverința”, a răspuns reprezentanta CJP Olt.