Se rupe coaliția? Sorin Grindeanu anunță vot intern în PSD. Se decide dacă vor merge mai departe sau nu cu USR și Ilie Bolojan – premier

Ana Maria
25 feb. 2026, 19:59
Se rupe coaliția? Sorin Grindeanu anunță vot intern în PSD. Se decide dacă vor merge mai departe sau nu cu USR și Ilie Bolojan – premier
Sorin Grindeanu, președintele PSD. Sursa foto: Sorin Grindeanu / Facebook

Se rupe coaliția de guvernare? Liderul PSD, Sorin Grindeanu, anunță consultări interne în partid pentru a decide menținerea coaliției de guvernare și sprijinul pentru premierul Ilie Bolojan.

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat miercuri, la G4Media, că intenționează să organizeze un vot intern în PSD. Scopul este ca partidul să decidă dacă dorește să continue coaliția cu Ilie Bolojan-premier sau dacă preferă ca PNL să propună un alt prim-ministru. Totodată, consultarea internă va arăta dacă PSD vrea să rămână alături de USR sau să guverneze fără aceștia.

Această inițiativă apare la doar opt luni după formarea coaliției PSD-PNL-USR-UDMR și cu câteva zile înainte ca premierul să prezinte bugetul pe 2026 și reforma pensiilor pentru militari, polițiști și angajații serviciilor de informații.

Se rupe coaliția de guvernare? Cum explică liderul PSD decizia

„Vreau să le propun colegilor din PSD să extindem consultarea internă. O întrebare DA/NU, având în vedere cum funcționează coaliția, dacă să păstrăm coaliția în această formă sau într-o formă mai restrânsă fără USR. Și dacă mergem înainte cu prim-ministru Ilie Bolojan. Pentru că protocolul poate să rămână la fel, dar cu alt premier dat de PNL”, a declarat Sorin Grindeanu pentru G4Media.

Astfel, votul intern va oferi membrilor PSD posibilitatea de a se exprima asupra direcției viitoare a guvernării și a colaborării cu partenerii din coaliție.

Este pus în discuție acordul de coaliție?

Întrebat dacă inițiativa înseamnă renegocierea acordului de coaliție, Grindeanu a răspuns fără echivoc:

„Evident. Pentru că nu poți rămâne la guvernare doar fiindcă atunci când ai decis acea coaliție și ai semnat acel parteneriat credeai că lucrurile vor merge într-o altă direcție decât ce s-a întâmplat în ultimele 5 luni. Prefer să spun direct românilor că ce am sperat noi în iunie 2025 ne-am înșelat și acest protocol nu mai poate merge înainte decât să funcționez într-un parteneriat care scârțâie rău. Eu cred că lucrurile trebuie discutate transparent. Și am spus că odată cu bugetul vom face discuții de informare a colegilor de partid, ca lumea să ia o decizie în cunoștință de cauză”.

De ce a luat PSD această decizie

Grindeanu a explicat că tensiunile din coaliție și criticile la adresa USR sunt printre principalele motive.

„Au fost lunile de început în care a lipsit dialogul, chiar de la Pachetul 1. CASS pentru mame, pentru veterani… Trebuie să văd bugetul și contează foarte mult ca propunerile PSD să fie prinse”, a adăugat el.

Întrebat dacă intenționează să dea un ultimatum, Grindeanu a afirmat: „Nu dau ultimatum. Nu m-ați auzit spunând asta. De fiecare dată am spus că PSD va face o consultare internă, așa cum am făcut și când am intrat la guvernare.”

Rezultatul votului intern în PSD va decide viitorul coaliției și dacă partidul îl va sprijini în continuare pe premierul Ilie Bolojan sau vor accepta un alt candidat din partea PNL.

