Actrița Manuela Hărăbor se numără printre românii care au reacționat vehement după ce au aflat cât vor avea de plătit, începând din ianuarie 2026, pentru impozitele pe terenuri și locuințe. Nemulțumită de noile calcule, dar mai ales de eliminarea unor facilități pentru persoanele cu handicap, artista a transmis un mesaj dur la adresa premierului și a actualului Guvern.

Manuela Hărăbor locuiește într-un apartament cu două camere situat în centrul Capitalei, cu o suprafață de 110 metri pătrați. Potrivit informațiilor publicate chiar de ea pe Facebook, impozitul stabilit pentru locuință ajunge la 3.152 de lei.

Cât are de plătit actrița Manuela Hărăbor pentru proprietățile sale

Pe lângă apartament, actrița mai deține un teren și un autoturism. În total, suma pe care trebuie să o achite statului pentru anul 2026 se ridică la 3.706 lei.

Mesajul publicat de actriță pe rețelele sociale este unul extrem de critic, mai ales în contextul în care , este adult cu handicap grav și a pierdut scutirea de impozit prevăzută anterior de lege.

„3.706 lei total de plată impozit pe anul 2026!!! (3.152 lei apartament de 110 mp, 424 lei teren,130 lei mașină) versus 728 lei indemnizația de handicap. Domnule Bolojan, dumneavoastră v-ați angajat să plătiți Ukrainei încă 50 de milioane de euro.

Cu părere de rău vă spun să nu vă bazați pe contribuția noastră, a mea și a băiatului meu, Andrei, adult cu handicap grav, căruia i-ați FURAT dreptul scutirii de impozit conform legii 448. Acum câteva zile, când încă nu știam cifrele, vă spuneam ca vă voi plăti în ultima zi înainte de scadență. Știți ceva? M-am răzgândit. La birul de 3700 de lei mai pun eu 220 de lei cât vor fi penalitățile și veți vedea banii în ultima zi lucrătoare a anului. Colectați până atunci de la fanii și susținătorii dumneavoastră”, a scris actrița Manuela Hărăbor pe Facebook.

De unde vine creșterea uriașă a impozitelor pe locuințe

Ani la rând, impozitele din București au fost considerate relativ mici, mai ales în zonele periferice, unde sumele plătite erau aproape simbolice. Situația se schimbă radical în 2026.

De exemplu, impozitul pentru o garsonieră de aproximativ 30 de metri pătrați a ajuns la 267 de lei, iar pentru un apartament de trei camere poate depăși 800 de lei, chiar și în cartierele satelit. În zonele centrale, valorile sunt semnificativ mai mari.

Mulți români au crezut, la finalul lui 2025, că majorarea va fi cuprinsă între 30% și 80%, un prag considerat suportabil. Însă, realitatea este diferită.

Ce nu a anunțat Guvernul despre impozitele din 2026

Diferența majoră apare din modificarea valorii standard de impozitare pe metru pătrat construit. Guvernul nu a comunicat clar că această valoare aproape s-a triplat.

Conform Legii 239/2025, publicată în Monitorul Oficial, valoarea de impozitare pentru un metru pătrat construit a crescut de la 1.000 de lei la 2.677 de lei. Practic, impozitele pe locuințe cresc cu aproximativ 168%, ceea ce explică șocul resimțit de proprietari, potrivit .

Cazul Manuelei Hărăbor nu este unul izolat. Tot mai mulți români reclamă nu doar sumele majorate, ci și lipsa unor explicații clare din partea autorităților, în special în cazul persoanelor vulnerabile, care au pierdut facilități fiscale acordate anterior prin lege.