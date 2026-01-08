Fermierii au luat Parisul cu asalt. Lupte de stradă cu forțele de ordine în centrul Parisului (VIDEO/FOTO)

Fermierii francezi au intrat joi dimineaţa cu tractoarele în centrul Parisului şi au ajuns până la Turnul Eiffel. Protestatarii s-au bătutu cu jandarmii care au încercat să le blocheze marșul prin capitala Franței.

Zeci de fermieri, în centrul Parisului

Deși, un ordin al Prefecturii Poliţiei capitalei, emis miercuri seara, a interzis tractoarele în anumite zone sensibile ale Parisului, inclusiv Palatul Elysee, cabinetul prim-ministrului, Parlamentul, Ministerele Agriculturii şi Tranziţiei Ecologice precum şi piaţa angro din Rungis, fermierii au reușit să ajungă cu tractoarele până lângă Turnul Eiffel.

Jandarmii au încercat să îi oprească însă protestatarii au reușit să spargă blocada forțelor de ordine.

Tensions entre agriculteurs et policiers aux portes de Paris. Pour faire passer leur convoi, les agriculteurs tentent de déplacer une voiture de police. — CLPRESS / Agence de presse (@CLPRESSFR)

Mai mulți copaci au fost tăiați nu departe de stadionul Roland-Garros de către fermierii din Coordonarea Rurală. Căzuți la pământ, copacii împiedică traficul.

La fiecare oră, un copac va fi tăiat: „Ei vor să ne sacrifice vacile, noi vom tăia copacii”, au strigat protestatarii. Fermierii din sindicatul Coordination Rurale au început protestele la Paris, pe fondul nemulțumirii față de acordul de liber schimb dintre Uniunea Europeană și blocul sud-american Mercosur, care, se tem ei, ar putea inunda țara cu importuri de alimente ieftine, precum și față de modul în care guvernul gestionează o boală a bovinelor.

🇫🇷 Un impressionnant dispositif de sécurité encercle les agriculteurs en haut des Champs-Élysées au niveau de l’Arc de Triomphe. Un ♥️ si tu soutiens les agriculteurs Pour suivre l’actualité, suivez nous — – Le Direct Info 🔴 (@LeDirectInfo)

Protestul are loc la câteva zile după ce Comisia Europeană a propus punerea la dispoziția fermierilor a 45 de miliarde de euro din fondurile UE și a acceptat să reducă taxele de import pentru unele îngrășăminte, în încercarea de a câștiga sprijinul țărilor care ezită să susțină acordul Mercosur.

Acordul este susținut de țări precum Germania și Spania, iar Comisia pare să fi câștigat sprijinul Italiei, ceea ce înseamnă că ar avea voturile necesare pentru a aproba acordul comercial, cu sau fără sprijinul Franței. Votul asupra acordului este așteptat vineri.

Proteste masive la Bruxelles

La jumătatea lunii decembrie, anul trecut, .

Fermierii au blocat drumurile din capitala europeană și s-au confruntat cu forțele de ordine, atrăgând atenția asupra nemulțumirilor crescânde față de politicile comerciale ale UE.

Forțele de ordine au folosit tunuri cu apă și gaze lacrimogene în momentul în care manifestanții au încercat să forțeze, cu ajutorul mai multor utilaje agricole, baricada poliției. În replică, manifestanții au incendiat gardurile de protecție instalate de autorități și au aruncat cu mai multe obiecte înspre polițiști.