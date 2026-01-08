Oana Radu a tot fost criticată în ultima perioadă pentru că s-a îngrășat iar. Artista a ținut să explice de ce a preferat să facă acest lucru și spune că se simte foarte bine cu decizia ei.

Oana Radu: Am mâncat doar porcării, nu am mai făcut deloc sport

„În primul rând, vreau să știi că de când nu am mai ținut dietă au trecut vreo doi ani și jumătate. Am mâncat doar porcării, nu am mai făcut deloc sport. De ce? Pentru că eu am încadrat lucrurile astea ca fiind ceva tragic, când ele sunt cele mai importante.

să fac lucrurile astea, când eu nu voiam. Deci, pot să vă spun doar atât: nu am slăbit, pentru că nu am vrut! Timp de doi ani și jumătate am vrut să mănânc ce vreau și să nu fac sport. Ce s-a întâmplat? M-am simțit extraordinar de bine și fizic și emoțional”, a spus Oana Radu, potrivit

Oana Radu: M-am îngrășat? Nicio problemă!

Artista a recunoscut apoi că nu e disciplinată deoarece de mică i s-a permis să facă ce vrea și să mănânce ce dorește: „M-am îngrășat? Nicio problemă! Știam că se va întâmpla asta. Corpul nostru reacționează la ceea ce îi dăm. Nu vă imaginați că o să mâncați burgeri și o să arătați super fibrate. Ambiția ca ambiția, dar eu nu am disciplină. De ce? Pentru că, încă din copilărie, mi-a lipsit disciplina. Pentru că eu am fost crescută doar de mamă și de bunici, nu mi s-a interzis nimic. Făceam ce voiam, . Practic, plângeam și obțineam ceea ce voiam. Deci, disciplina a lipsit cu desăvârșire”.