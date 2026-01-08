B1 Inregistrari!
Ana Maria
08 ian. 2026, 10:33
Foto simbol: Pixabay
Cât câștigă judecătorii din România? În timp ce în multe domenii experiența nu mai garantează siguranță financiară, în sistemul judiciar lucrurile stau exact invers. Statutul de judecător vine la pachet cu venituri ridicate, beneficii suplimentare și posibilitatea unei pensionări anticipate, avantaje care îi diferențiază clar de restul bugetarilor.

În prezent, un magistrat poate ieși la pensie la 52 de ani, un prag considerabil mai mic față de începutul anilor 2010, când limita depășea 58 de ani.

Cât de mult contează vechimea în stabilirea salariului

Anii petrecuți în magistratură au un impact direct asupra veniturilor. Potrivit datelor furnizate de Consiliul Superior al Magistraturii, din totalul celor 5.068 de magistrați aflați în activitate, aproape jumătate activează la nivelul judecătoriilor.

Diferențele salariale sunt semnificative, potrivit Cancan:

  • un judecător stagiar pornește de la aproximativ 6.990 de lei net lunar

  • un judecător de judecătorie, aflat la început de carieră, ajunge la peste 10.000 de lei net

  • după două decenii de activitate, salariul poate depăși 16.000 de lei net

Cât câștigă judecătorii din România? Ce venituri au cei de la instanțele superioare

La nivelul curților de apel, câștigurile sunt și mai consistente. Un judecător sau procuror care activează la acest nivel încasează un salariu net de peste 16.300 de lei, iar după 20 de ani de vechime, venitul lunar poate urca până la 20.345 de lei net.

Aproximativ 930 de judecători, adică aproape 18% din total, activează, în prezent, la curțile de apel.

Cât câștigă judecătorii din România? Ce sporuri pot crește semnificativ veniturile magistraților

Pe lângă salariul de bază, magistrații beneficiază de o serie de sporuri prevăzute de Legea 153/2017, care pot majora considerabil câștigurile lunare:

  • spor pentru risc și suprasolicitare neuropsihică – până la 50%

  • spor pentru activitate continuă – între 10% și 25%

  • spor pentru condiții vătămătoare – până la 15%

  • spor de confidențialitate – până la 10%

  • spor pentru detașarea în penitenciare – până la 20%

Aceste beneficii explică de ce veniturile totale pot depăși cu mult salariul de bază.

Ce modificări a adus Guvernul în privința sporurilor

Una dintre cele mai recente schimbări vizează sporul pentru condiții vătămătoare, care a fost plafonat de Guvernul Bolojan la 300 de lei brut, adică aproximativ 172 de lei net, pentru toți angajații din sistemul public.

Anterior, acest spor reprezenta un procent de până la 15% din salariul de bază, ceea ce genera venituri suplimentare considerabile, mai ales în cazul magistraților cu salarii mari.

