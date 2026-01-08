Dacia Hipster, una dintre cele mai așteptate mașini în Italia pentru 2026. Cât costă concept car-ul Dacia (FOTO)

Dacia continuă să își consolideze prezența pe piața auto europeană, iar modelul Dacia Hipster este deja considerat una dintre cele mai așteptate mașini în Italia pentru anul 2026.

Italienii, cuceriți de Hipster

În Italia, Dacia a reușit să câștige o cotă de piață semnificativă prin oferirea de vehicule accesibile, iar italienii apreciază combinația de preț competitiv și fiabilitate, așa că așteptările pentru Hipster sunt ridicate.

„Suntem încântați să aducem Hipster pe piața italiană. Credem că acest model va răspunde nevoilor consumatorilor moderni care caută un vehicul accesibil, dar și prietenos cu mediul.”, au declarat reprezentanții pentru presa din Italia.

„Are o lungime de 3 metri, o lățime de 1,55 metri și o înălțime de 1,53 metri, oferind spațiu pentru patru persoane și un portbagaj care, deși mic cu scaunele în poziție (70 de litri), ajunge la 500 de litri cu scaunele din spate rabatate. Greutatea? Doar 800 kg, cu aproximativ 20% mai puțin decât Dacia Spring. Hipster arată ca o formă geometrică solidă, simplă și robustă, cu roțile poziționate la cele patru colțuri.”, scriu jurnaliștii de la Corriere della Serra.

Cât costă Dacia Hipster

Un alt element care a atras atenția jurnaliștilor italieni este prețul extrem de competitiv pe care Dacia l-ar pregăti pentru Hipster.

„Vorbim despre o listă de prețuri care nu numai că este mai mică decât cea a modelului Spring (17.900 de euro), dar poate chiar mai mică decât cea a modelului Sandero (13.950 euro)”, notează