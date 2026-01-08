În noaptea trecută, un TIR plin cu lămâi s-a răsturnat pe Dealul Stârmina, în județul Mehedinți. La fața locului au intervenit rapid echipajele de poliție, jandarmi și echipe de intervenție pentru a asigura zona. Măsurile au fost luate și pentru a preveni repetarea situațiilor de la accidente anterioare, când marfa din camioane răsturnate a fost furată de localnicii din zonă.

Un TIR cu lămâi s-a răsturnat. Cum au reacționat oamenii din zonă

Mai mulți localnici au venit la și au discutat despre situația creată, exprimându-și dorința de a lua câteva lămâi, potrivit .

Un bărbat a spus: „Trebuie să luăm și noi câte o plasă de lămâi.”

Altul a explicat: „După atâta carne de Crăciun, o dăm pe limonadă. Luăm și noi vreo 3, 4, 5 lăzi că avem copii acasă.”

Un alt localnic a adăugat: „Mai mulți au zis că sunt jamboane, carne de porc, cârnați. Sunt lămâi, sunt bune și alea, ne mai trece de greață.”

Un bărbat a mărturisit: „Am venit să luăm lămâi, că ne-am săturat de carnea de porc. Ne-a venit greață de la carne. Am aflat de TIR-ul răsturnat pe la 10 așa.”

Alt localnic a spus: „Așteptam să luăm banane, portocale… sunt doar lămâi. Luăm și lămâi, sunt bune.”

De ce au intervenit autoritățile pentru a asigura zona

Accidentele rutiere cu TIR-uri răsturnate nu sunt rare în România, mai ales pe drumurile cu porțiuni accidentate sau în condiții meteo nefavorabile. Dealul Stârmina din județul Mehedinți este unul dintre punctele sensibile unde astfel de incidente s-au mai înregistrat, punând în pericol atât siguranța șoferilor, cât și pe cea a localnicilor din zonă.

Când un camion încărcat cu marfă se răstoarnă, există riscul ca bunurile transportate să fie deteriorate, iar în unele cazuri, să atragă persoane care încearcă să profite de situație, furând marfa. Tocmai de aceea, autoritățile sunt nevoite să intervină rapid și să securizeze zona pentru a preveni astfel de situații, dar și pentru a fluidiza traficul, care în astfel de momente poate fi serios afectat.

În cazul de față, încărcătura era compusă din lămâi, un produs perisabil, care necesită manipulare atentă. Echipajele de poliție și jandarmi au fost prezente pe tot parcursul intervenției, pentru a împiedica accesul persoanelor neautorizate.