B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Un TIR s-a răsturnat în Mehedinți. Localnicii voiau să ia marfa. Ce credeau aceștia că se află în interior: “Am venit să luăm”

Un TIR s-a răsturnat în Mehedinți. Localnicii voiau să ia marfa. Ce credeau aceștia că se află în interior: “Am venit să luăm”

Ana Maria
08 ian. 2026, 10:59
Un TIR s-a răsturnat în Mehedinți. Localnicii voiau să ia marfa. Ce credeau aceștia că se află în interior: “Am venit să luăm”
Sursa foto: Captura video Antena 3 CNN
Cuprins
  1. Un TIR cu lămâi s-a răsturnat. Cum au reacționat oamenii din zonă
  2. De ce au intervenit autoritățile pentru a asigura zona

În noaptea trecută, un TIR plin cu lămâi s-a răsturnat pe Dealul Stârmina, în județul Mehedinți. La fața locului au intervenit rapid echipajele de poliție, jandarmi și echipe de intervenție pentru a asigura zona. Măsurile au fost luate și pentru a preveni repetarea situațiilor de la accidente anterioare, când marfa din camioane răsturnate a fost furată de localnicii din zonă.

Un TIR cu lămâi s-a răsturnat. Cum au reacționat oamenii din zonă

Mai mulți localnici au venit la locul accidentului și au discutat despre situația creată, exprimându-și dorința de a lua câteva lămâi, potrivit Antena 3 CNN.

Un bărbat a spus: „Trebuie să luăm și noi câte o plasă de lămâi.”

Altul a explicat: „După atâta carne de Crăciun, o dăm pe limonadă. Luăm și noi vreo 3, 4, 5 lăzi că avem copii acasă.”

Un alt localnic a adăugat: „Mai mulți au zis că sunt jamboane, carne de porc, cârnați. Sunt lămâi, sunt bune și alea, ne mai trece de greață.”

Un bărbat a mărturisit: „Am venit să luăm lămâi, că ne-am săturat de carnea de porc. Ne-a venit greață de la carne. Am aflat de TIR-ul răsturnat pe la 10 așa.”

Alt localnic a spus: „Așteptam să luăm banane, portocale… sunt doar lămâi. Luăm și lămâi, sunt bune.”

De ce au intervenit autoritățile pentru a asigura zona

Accidentele rutiere cu TIR-uri răsturnate nu sunt rare în România, mai ales pe drumurile cu porțiuni accidentate sau în condiții meteo nefavorabile. Dealul Stârmina din județul Mehedinți este unul dintre punctele sensibile unde astfel de incidente s-au mai înregistrat, punând în pericol atât siguranța șoferilor, cât și pe cea a localnicilor din zonă.

Când un camion încărcat cu marfă se răstoarnă, există riscul ca bunurile transportate să fie deteriorate, iar în unele cazuri, să atragă persoane care încearcă să profite de situație, furând marfa. Tocmai de aceea, autoritățile sunt nevoite să intervină rapid și să securizeze zona pentru a preveni astfel de situații, dar și pentru a fluidiza traficul, care în astfel de momente poate fi serios afectat.

În cazul de față, încărcătura era compusă din lămâi, un produs perisabil, care necesită manipulare atentă. Echipajele de poliție și jandarmi au fost prezente pe tot parcursul intervenției, pentru a împiedica accesul persoanelor neautorizate.

Tags:
Citește și...
Peste 6.500 de minute de întârziere au acumulat trenurile CFR Călători, după o defecţiune tehnică pe secţia Periș-Buftea
Eveniment
Peste 6.500 de minute de întârziere au acumulat trenurile CFR Călători, după o defecţiune tehnică pe secţia Periș-Buftea
Șeful Poliției Municipiului Sibiu s-a pensionat. În acest an împlinește 48 de ani: „Va trebui să mă obișnuiesc cu ideea că nu mai sunt în priză 24/24”
Eveniment
Șeful Poliției Municipiului Sibiu s-a pensionat. În acest an împlinește 48 de ani: „Va trebui să mă obișnuiesc cu ideea că nu mai sunt în priză 24/24”
Trucul simplu care te scapă de oglinda aburită din baie. Iată ce trebuie să faci
Eveniment
Trucul simplu care te scapă de oglinda aburită din baie. Iată ce trebuie să faci
Crimă rezolvată după 60 de ani! Iată cum un criminal în serie a mărturisit uciderea unei studente de 18 ani
Eveniment
Crimă rezolvată după 60 de ani! Iată cum un criminal în serie a mărturisit uciderea unei studente de 18 ani
Ce salariu are un judecător în România. Vezi cât câștigă un magistrat în funcție de unde lucrează
Eveniment
Ce salariu are un judecător în România. Vezi cât câștigă un magistrat în funcție de unde lucrează
Un ploieștean a anunțat la 112 că taximetristul său e beat și tot el a fost amendat
Eveniment
Un ploieștean a anunțat la 112 că taximetristul său e beat și tot el a fost amendat
Proiect de lege: Apă potabilă gratuită în instituțiile publice. Cum ar urma să fie puse în practică noile obligații
Eveniment
Proiect de lege: Apă potabilă gratuită în instituțiile publice. Cum ar urma să fie puse în practică noile obligații
Mihaela Bilic: „Este combustibil pentru creier”. Ce aliment recomandă medicul nutriționist iarna
Eveniment
Mihaela Bilic: „Este combustibil pentru creier”. Ce aliment recomandă medicul nutriționist iarna
Școli închise în mai multe județe din cauza ninsorilor. Unele au trecut la cursuri online. Lista unităților de învățământ afectate
Eveniment
Școli închise în mai multe județe din cauza ninsorilor. Unele au trecut la cursuri online. Lista unităților de învățământ afectate
O cursă cu taxiul s-a încheiat cu intervenția poliției și cu o amendă usturătoare în Ploiești. Cum a ajuns un pasager să plătească 2.000 de lei
Eveniment
O cursă cu taxiul s-a încheiat cu intervenția poliției și cu o amendă usturătoare în Ploiești. Cum a ajuns un pasager să plătească 2.000 de lei
Ultima oră
11:35 - Peste 6.500 de minute de întârziere au acumulat trenurile CFR Călători, după o defecţiune tehnică pe secţia Periș-Buftea
11:33 - Șeful Poliției Municipiului Sibiu s-a pensionat. În acest an împlinește 48 de ani: „Va trebui să mă obișnuiesc cu ideea că nu mai sunt în priză 24/24”
11:23 - Vremea în România, 8 ianuarie 2026. Alerte cod portocaliu și galben de ger și viscol
11:19 - Dacia Hipster, una dintre cele mai așteptate mașini în Italia pentru 2026. Cât costă concept car-ul Dacia (FOTO)
11:17 - Trucul simplu care te scapă de oglinda aburită din baie. Iată ce trebuie să faci
10:59 - „M-am îngrășat? Nicio problemă!”. Oana Radu a explicat de ce a decis să renunțe la dietă și sport
10:42 - Crimă rezolvată după 60 de ani! Iată cum un criminal în serie a mărturisit uciderea unei studente de 18 ani
10:35 - Fermierii au luat Parisul cu asalt. Lupte de stradă cu forțele de ordine în centrul Parisului (VIDEO/FOTO)
10:33 - Ce salariu are un judecător în România. Vezi cât câștigă un magistrat în funcție de unde lucrează
10:31 - Un ploieștean a anunțat la 112 că taximetristul său e beat și tot el a fost amendat