România se confruntă astăzi cu un episod de iarnă autentică, Administrația Națională de Meteorologie (ANM) emițând o serie de avertizări de Cod Galben și Portocaliu pentru fenomene extreme. Masa de aer polar care acoperă teritoriul aduce temperaturi deosebit de scăzute, în timp ce vântul puternic transformă precipitațiile în viscol, îngreunând circulația în mai multe județe.

Vremea în Muntenia Și Oltenia

În regiunea Munteniei, cerul rămâne predominant noros, iar temperaturile maxime vor oscila în jurul valorii de 0 grade Celsius. Se vor semnala ninsori slabe în prima parte a zilei, iar vântul va avea intensificări temporare, spulberând zăpada pe arii restrânse. Riscul de polei se menține pe drumurile județene, acolo unde temperaturile la nivelul solului rămân negative.

În Oltenia, vremea este deosebit de rece, cu maxime ce vor atinge cu greu 1 grad în zonele de câmpie. Precipitațiile vor fi sub formă de ninsoare în zonele submontane și mixte spre sudul regiunii, existând condiții pentru depuneri de chiciură. Vântul va sufla slab până la moderat, însă curentul de aer polar va menține un disconfort termic ridicat pe tot parcursul intervalului.

Moldova și Dobrogea sub Cod Galben

În Moldova și Dobrogea este în vigoare un Cod Galben de vânt puternic și ninsoare viscolită, valabil pe parcursul întregii zile. Rafalele vor atinge viteze de 55-65 km/h, spulberând zăpada depusă anterior și reducând drastic vizibilitatea. Temperaturile rămân negative, între -6 și -2 grade, oferind un peisaj de

Pe litoral și în Delta Dunării, vântul va fi și mai tăios, iar ninsorile vor fi însoțite de rafale ce pot depăși 70 km/h. Marea va fi foarte agitată, iar activitățile de navigație ar putea fi restricționate din cauza condițiilor meteorologice extreme și a vizibilității precare.

Transilvania și Banat: Ger în depresiuni

În Transilvania, vremea este geroasă, în special în depresiunile din estul regiunii unde maximele nu vor depăși -5 grade Celsius. Cerul va fi variabil, cu perioade de soare, însă acest lucru nu va aduce o încălzire reală. Local, în zonele joase, se va semnala ceață asociată cu depunere de chiciură.

În Banat și Crișana, deși temperaturile sunt ușor mai ridicate față de restul țării, situându-se între -2 și 1 grad, senzația de frig va fi persistentă. Precipitațiile vor fi rare, sub formă de fulguieli izolate, iar vântul va sufla în general slab, favorizând stagnarea masei de aer rece în văi.

Zonele montane sub Cod Portocaliu

În Carpații Meridionali și de Curbură, la altitudini de peste 1700 m, a emis un de viscol puternic. Vântul va sufla cu rafale de peste 90-110 km/h, troienind zăpada și reducând vizibilitatea spre zero. Temperaturile pe creste sunt extrem de scăzute, atingând minime de -18 grade Celsius, ceea ce face orice activitate exterioară extrem de periculoasă.

insorile vor fi prezente în majoritatea masivelor, iar stratul de zăpadă va crește considerabil sub acțiunea vântului. Salvamontiștii avertizează asupra riscului crescut de avalanșă și recomandă turiștilor să nu părăsească stațiunile și să evite traseele de mare altitudine.

Vremea în Capitală

Bucureștiul resimte din plin valul de aer arctic, fiind o zi deosebit de rece cu o temperatură maximă ce se va situa în jurul a -1 grad Celsius. Cerul va fi mai mult noros, cu fulguieli trecătoare, iar vântul va sufla moderat, cu rafale ce vor face ca temperatura resimțită de cetățeni să fie mult mai scăzută, de aproximativ -7 grade.

Noaptea de 8 ianuarie se anunță a fi una geroasă în București, cu minime ce vor coborî spre -9 grade Celsius în centrul orașului și chiar -12 grade în zona periferică. Umiditatea va fi ridicată, iar spre dimineață sunt condiții de formare a nebulozității joase și a ceții înghețate.