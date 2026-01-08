B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Școli închise în mai multe județe din cauza ninsorilor. Unele au trecut la cursuri online. Lista unităților de învățământ afectate

Școli închise în mai multe județe din cauza ninsorilor. Unele au trecut la cursuri online. Lista unităților de învățământ afectate

Ana Maria
08 ian. 2026, 09:55
Școli închise în mai multe județe din cauza ninsorilor. Unele au trecut la cursuri online. Lista unităților de învățământ afectate
Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. Ce școli din Bihor au trecut la cursuri online
  2. Unde au fost cursurile complet suspendate în Alba și Bacău
  3. Cursuri suspendate în mai multe județe. Ce unități din Bistrița-Năsăud și Iași sunt afectate
  4. Ce măsuri au fost luate în Satu Mare și Gorj
  5. Cursuri suspendate în mai multe județe. Ce școli din Sibiu și Argeș nu desfășoară cursuri fizic
  6. Cursuri suspendate în mai multe județe. Care este situația în județul Cluj
  7. Pot apărea și alte suspendări de cursuri?

Cursuri suspendate în mai multe județe. Vremea severă din ultimele ore a dat peste cap programul școlar. Ninsorile abundente din timpul nopții au determinat autoritățile locale să suspende cursurile sau să le mute în mediul online, pentru siguranța elevilor și a cadrelor didactice.

Deciziile au fost luate la nivel local, în funcție de starea drumurilor și de accesul către unitățile de învățământ.

Ce școli din Bihor au trecut la cursuri online

În județul Bihor, două unități de învățământ au decis desfășurarea parțială a cursurilor în format online:

  • Școala Gimnazială Nr. 11 Oradea – parțial online

  • Școala Gimnazială Nr. 1 Pocola – parțial online

Unde au fost cursurile complet suspendate în Alba și Bacău

În județul Alba, toate cursurile au fost suspendate în orașul Zlatna, din cauza condițiilor meteo nefavorabile.

În județul Bacău, elevii nu au ajuns astăzi la școală în următoarele unități:

  • Școala Cornii de Sus – Tătărăști – cursuri suspendate

  • Școala Gimnazială Ardeoani – cursuri suspendate

Cursuri suspendate în mai multe județe. Ce unități din Bistrița-Năsăud și Iași sunt afectate

În județul Bistrița-Năsăud, cursurile au fost suspendate în mai multe școli:

  • Școala Gimnazială „Grigore Herinean” Galații Bistriței – cursuri suspendate

  • Școala Gimnazială Petri – cursuri suspendate

  • Școala Gimnazială Sânmihaiu de Câmpie – cursuri suspendate

  • Școala Gimnazială Șieu-Măgheruș – cursuri suspendate

În județul Iași, Școala Dobrovăț a suspendat cursurile pentru ziua de 8 ianuarie.

Ce măsuri au fost luate în Satu Mare și Gorj

În județul Satu Mare:

  • cursurile sunt suspendate în comuna Pir

  • în comuna Beltiug, satele Ghirisa și Sandra, activitățile educaționale se desfășoară online

În județul Gorj, elevii de la Școala Gimnazială Godinești nu merg astăzi la cursuri.

Cursuri suspendate în mai multe județe. Ce școli din Sibiu și Argeș nu desfășoară cursuri fizic

În județul Sibiu:

  • Școala Gimnazială Amnaș – cursuri suspendate

  • Școala Gimnazială Bârghiș – cursuri suspendate

În județul Argeș:

  • Școala Mălureni, structura Tufanu – cursuri suspendate

  • Școala Gimnazială Stoenești – cursuri suspendate pentru elevii din satul Piatra

Cursuri suspendate în mai multe județe. Care este situația în județul Cluj

Județul Cluj se numără printre cele mai afectate. Șapte unități de învățământ preuniversitar și-au suspendat complet activitatea educațională:

  1. Școala Gimnazială Ploscoș

  2. Școala Gimnazială Aluniș

  3. Școala Primară Aiton

  4. Școala Gimnazială Râșca

  5. Școala Gimnazială Așchileu

  6. Școala Gimnazială Măguri-Răcătău – structura Muntele Rece

  7. Școala Gimnazială Căianu – Grădinița cu Program Normal Vaida-Cămăraș

De asemenea, Colegiul Național „Andrei Mureșanu” din Dej a trecut la cursuri desfășurate exclusiv online.

Pot apărea și alte suspendări de cursuri?

Autoritățile nu exclud ca lista școlilor închise din cauza ninsorilor să fie actualizată pe parcursul zilei, în funcție de evoluția vremii.

Tags:
Citește și...
Peste 6.500 de minute de întârziere au acumulat trenurile CFR Călători, după o defecţiune tehnică pe secţia Periș-Buftea
Eveniment
Peste 6.500 de minute de întârziere au acumulat trenurile CFR Călători, după o defecţiune tehnică pe secţia Periș-Buftea
Șeful Poliției Municipiului Sibiu s-a pensionat. În acest an împlinește 48 de ani: „Va trebui să mă obișnuiesc cu ideea că nu mai sunt în priză 24/24”
Eveniment
Șeful Poliției Municipiului Sibiu s-a pensionat. În acest an împlinește 48 de ani: „Va trebui să mă obișnuiesc cu ideea că nu mai sunt în priză 24/24”
Trucul simplu care te scapă de oglinda aburită din baie. Iată ce trebuie să faci
Eveniment
Trucul simplu care te scapă de oglinda aburită din baie. Iată ce trebuie să faci
Un TIR s-a răsturnat în Mehedinți. Localnicii voiau să ia marfa. Ce credeau aceștia că se află în interior: “Am venit să luăm”
Eveniment
Un TIR s-a răsturnat în Mehedinți. Localnicii voiau să ia marfa. Ce credeau aceștia că se află în interior: “Am venit să luăm”
Crimă rezolvată după 60 de ani! Iată cum un criminal în serie a mărturisit uciderea unei studente de 18 ani
Eveniment
Crimă rezolvată după 60 de ani! Iată cum un criminal în serie a mărturisit uciderea unei studente de 18 ani
Ce salariu are un judecător în România. Vezi cât câștigă un magistrat în funcție de unde lucrează
Eveniment
Ce salariu are un judecător în România. Vezi cât câștigă un magistrat în funcție de unde lucrează
Un ploieștean a anunțat la 112 că taximetristul său e beat și tot el a fost amendat
Eveniment
Un ploieștean a anunțat la 112 că taximetristul său e beat și tot el a fost amendat
Proiect de lege: Apă potabilă gratuită în instituțiile publice. Cum ar urma să fie puse în practică noile obligații
Eveniment
Proiect de lege: Apă potabilă gratuită în instituțiile publice. Cum ar urma să fie puse în practică noile obligații
Mihaela Bilic: „Este combustibil pentru creier”. Ce aliment recomandă medicul nutriționist iarna
Eveniment
Mihaela Bilic: „Este combustibil pentru creier”. Ce aliment recomandă medicul nutriționist iarna
O cursă cu taxiul s-a încheiat cu intervenția poliției și cu o amendă usturătoare în Ploiești. Cum a ajuns un pasager să plătească 2.000 de lei
Eveniment
O cursă cu taxiul s-a încheiat cu intervenția poliției și cu o amendă usturătoare în Ploiești. Cum a ajuns un pasager să plătească 2.000 de lei
Ultima oră
11:35 - Peste 6.500 de minute de întârziere au acumulat trenurile CFR Călători, după o defecţiune tehnică pe secţia Periș-Buftea
11:33 - Șeful Poliției Municipiului Sibiu s-a pensionat. În acest an împlinește 48 de ani: „Va trebui să mă obișnuiesc cu ideea că nu mai sunt în priză 24/24”
11:23 - Vremea în România, 8 ianuarie 2026. Alerte cod portocaliu și galben de ger și viscol
11:19 - Dacia Hipster, una dintre cele mai așteptate mașini în Italia pentru 2026. Cât costă concept car-ul Dacia (FOTO)
11:17 - Trucul simplu care te scapă de oglinda aburită din baie. Iată ce trebuie să faci
10:59 - Un TIR s-a răsturnat în Mehedinți. Localnicii voiau să ia marfa. Ce credeau aceștia că se află în interior: “Am venit să luăm”
10:59 - „M-am îngrășat? Nicio problemă!”. Oana Radu a explicat de ce a decis să renunțe la dietă și sport
10:42 - Crimă rezolvată după 60 de ani! Iată cum un criminal în serie a mărturisit uciderea unei studente de 18 ani
10:35 - Fermierii au luat Parisul cu asalt. Lupte de stradă cu forțele de ordine în centrul Parisului (VIDEO/FOTO)
10:33 - Ce salariu are un judecător în România. Vezi cât câștigă un magistrat în funcție de unde lucrează