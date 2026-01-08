Cursuri suspendate în mai multe județe. Vremea severă din ultimele ore a dat peste cap programul școlar. Ninsorile abundente din timpul nopții au determinat autoritățile locale să suspende cursurile sau să le mute în mediul online, pentru siguranța elevilor și a cadrelor didactice.

Deciziile au fost luate la nivel local, în funcție de starea și de accesul către unitățile de învățământ.

Ce școli din Bihor au trecut la cursuri online

În județul Bihor, două unități de învățământ au decis desfășurarea parțială a cursurilor în format online:

Școala Gimnazială Nr. 11 Oradea – parțial online

Școala Gimnazială Nr. 1 Pocola – parțial online

Unde au fost cursurile complet suspendate în Alba și Bacău

În județul Alba, toate cursurile au fost suspendate în orașul Zlatna, din cauza condițiilor meteo nefavorabile.

În județul Bacău, elevii nu au ajuns astăzi la școală în următoarele unități:

Școala Cornii de Sus – Tătărăști – cursuri suspendate

Școala Gimnazială Ardeoani – cursuri suspendate

Cursuri suspendate în mai multe județe. Ce unități din Bistrița-Năsăud și Iași sunt afectate

În județul Bistrița-Năsăud, cursurile au fost suspendate în mai multe școli:

Școala Gimnazială „Grigore Herinean” Galații Bistriței – cursuri suspendate

Școala Gimnazială Petri – cursuri suspendate

Școala Gimnazială Sânmihaiu de Câmpie – cursuri suspendate

Școala Gimnazială Șieu-Măgheruș – cursuri suspendate

În județul Iași, Școala Dobrovăț a suspendat cursurile pentru ziua de 8 ianuarie.

Ce măsuri au fost luate în Satu Mare și Gorj

În județul Satu Mare:

cursurile sunt suspendate în comuna Pir

în comuna Beltiug, satele Ghirisa și Sandra, activitățile educaționale se desfășoară online

În județul Gorj, elevii de la Școala Gimnazială Godinești nu merg astăzi la cursuri.

Cursuri suspendate în mai multe județe. Ce școli din Sibiu și Argeș nu desfășoară cursuri fizic

În județul Sibiu:

Școala Gimnazială Amnaș – cursuri suspendate

Școala Gimnazială Bârghiș – cursuri suspendate

În județul Argeș:

Școala Mălureni, structura Tufanu – cursuri suspendate

Școala Gimnazială Stoenești – cursuri suspendate pentru elevii din satul Piatra

Cursuri suspendate în mai multe județe. Care este situația în județul Cluj

Județul Cluj se numără printre cele mai afectate. Șapte unități de învățământ preuniversitar și-au suspendat complet activitatea educațională:

Școala Gimnazială Ploscoș Școala Gimnazială Aluniș Școala Primară Aiton Școala Gimnazială Râșca Școala Gimnazială Așchileu Școala Gimnazială Măguri-Răcătău – structura Muntele Rece Școala Gimnazială Căianu – Grădinița cu Program Normal Vaida-Cămăraș

De asemenea, Colegiul Național „Andrei Mureșanu” din Dej a trecut la cursuri desfășurate exclusiv online.

Pot apărea și alte suspendări de cursuri?

Autoritățile nu exclud ca lista școlilor închise din cauza ninsorilor să fie actualizată pe parcursul zilei, în funcție de evoluția vremii.