Cursuri suspendate în mai multe județe. Vremea severă din ultimele ore a dat peste cap programul școlar. Ninsorile abundente din timpul nopții au determinat autoritățile locale să suspende cursurile sau să le mute în mediul online, pentru siguranța elevilor și a cadrelor didactice.
Deciziile au fost luate la nivel local, în funcție de starea drumurilor și de accesul către unitățile de învățământ.
În județul Bihor, două unități de învățământ au decis desfășurarea parțială a cursurilor în format online:
Școala Gimnazială Nr. 11 Oradea – parțial online
Școala Gimnazială Nr. 1 Pocola – parțial online
În județul Alba, toate cursurile au fost suspendate în orașul Zlatna, din cauza condițiilor meteo nefavorabile.
În județul Bacău, elevii nu au ajuns astăzi la școală în următoarele unități:
Școala Cornii de Sus – Tătărăști – cursuri suspendate
Școala Gimnazială Ardeoani – cursuri suspendate
În județul Bistrița-Năsăud, cursurile au fost suspendate în mai multe școli:
Școala Gimnazială „Grigore Herinean” Galații Bistriței – cursuri suspendate
Școala Gimnazială Petri – cursuri suspendate
Școala Gimnazială Sânmihaiu de Câmpie – cursuri suspendate
Școala Gimnazială Șieu-Măgheruș – cursuri suspendate
În județul Iași, Școala Dobrovăț a suspendat cursurile pentru ziua de 8 ianuarie.
În județul Satu Mare:
cursurile sunt suspendate în comuna Pir
în comuna Beltiug, satele Ghirisa și Sandra, activitățile educaționale se desfășoară online
În județul Gorj, elevii de la Școala Gimnazială Godinești nu merg astăzi la cursuri.
În județul Sibiu:
Școala Gimnazială Amnaș – cursuri suspendate
Școala Gimnazială Bârghiș – cursuri suspendate
În județul Argeș:
Școala Mălureni, structura Tufanu – cursuri suspendate
Școala Gimnazială Stoenești – cursuri suspendate pentru elevii din satul Piatra
Județul Cluj se numără printre cele mai afectate. Șapte unități de învățământ preuniversitar și-au suspendat complet activitatea educațională:
Școala Gimnazială Ploscoș
Școala Gimnazială Aluniș
Școala Primară Aiton
Școala Gimnazială Râșca
Școala Gimnazială Așchileu
Școala Gimnazială Măguri-Răcătău – structura Muntele Rece
Școala Gimnazială Căianu – Grădinița cu Program Normal Vaida-Cămăraș
De asemenea, Colegiul Național „Andrei Mureșanu” din Dej a trecut la cursuri desfășurate exclusiv online.
Autoritățile nu exclud ca lista școlilor închise din cauza ninsorilor să fie actualizată pe parcursul zilei, în funcție de evoluția vremii.