Aburul care se depune pe oglinda din baie după duș este una dintre cele mai enervante probleme din rutina zilnică, mai ales , când fiecare minut contează. În loc să vezi clar, oglinda se transformă într-o suprafață opacă, iar soluțiile clasice, aerisirea îndelungată sau ștersul repetat, consumă timp și rareori dau rezultate satisfăcătoare. Din fericire, există un truc extrem de simplu, cunoscut de mult timp, dar prea puțin folosit, care poate rezolva problema în mai puțin de un minut.

Soluția care împiedică formarea condensului

Pentru a preveni aburirea oglinzii nu ai nevoie de spray-uri speciale sau produse costisitoare, scrie Click. Tot ce îți trebuie este:

o cârpă moale, ideal din microfibră

o picătură de șampon diluată în puțină apă

Aplică soluția pe oglindă cu ajutorul cârpei, apoi lustruiește ușor până când suprafața rămâne curată și strălucitoare. După uscare, șamponul formează un strat subțire, invizibil, care împiedică vaporii de apă să se transforme în picături de condens.

De ce funcționează acest truc simplu

Șamponul conține agenți tensioactivi, aceleași substanțe care îndepărtează grăsimea și murdăria din păr. Aplicați pe sticlă, aceștia reduc tensiunea superficială a apei. Practic, în loc ca aburul să se adune sub formă de picături vizibile, vaporii se dispersează uniform pe suprafața oglinzii.

Este același principiu pe care se bazează produsele profesionale anti-aburire, folosite pentru oglinzi sau suprafețe din sticlă, însă într-o variantă mult mai accesibilă și la îndemâna oricui.

Cât timp rămâne oglinda clară

Efectul acestui truc depinde de nivelul de umiditate din baie și de frecvența dușurilor. În general, oglinda rămâne clară:

câteva zile

până la o săptămână

Când observi că începe să se aburească din nou, este suficient să repeți procesul. Întreaga operațiune durează mai puțin de un minut.

Sfaturi utile pentru rezultate perfecte

Pentru a evita urmele sau petele pe oglindă, ține cont de câteva recomandări: