B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Trucul simplu care te scapă de oglinda aburită din baie. Iată ce trebuie să faci

Trucul simplu care te scapă de oglinda aburită din baie. Iată ce trebuie să faci

Selen Osmanoglu
08 ian. 2026, 11:17
Trucul simplu care te scapă de oglinda aburită din baie. Iată ce trebuie să faci
Sursa foto: Pexels
Cuprins
  1. Soluția care împiedică formarea condensului
  2. De ce funcționează acest truc simplu
  3. Cât timp rămâne oglinda clară
  4. Sfaturi utile pentru rezultate perfecte

Aburul care se depune pe oglinda din baie după duș este una dintre cele mai enervante probleme din rutina zilnică, mai ales dimineața, când fiecare minut contează. În loc să vezi clar, oglinda se transformă într-o suprafață opacă, iar soluțiile clasice, aerisirea îndelungată sau ștersul repetat, consumă timp și rareori dau rezultate satisfăcătoare. Din fericire, există un truc extrem de simplu, cunoscut de mult timp, dar prea puțin folosit, care poate rezolva problema în mai puțin de un minut.

Soluția care împiedică formarea condensului

Pentru a preveni aburirea oglinzii nu ai nevoie de spray-uri speciale sau produse costisitoare, scrie Click. Tot ce îți trebuie este:

  • o cârpă moale, ideal din microfibră
  • o picătură de șampon diluată în puțină apă

Aplică soluția pe oglindă cu ajutorul cârpei, apoi lustruiește ușor până când suprafața rămâne curată și strălucitoare. După uscare, șamponul formează un strat subțire, invizibil, care împiedică vaporii de apă să se transforme în picături de condens.

De ce funcționează acest truc simplu

Șamponul conține agenți tensioactivi, aceleași substanțe care îndepărtează grăsimea și murdăria din păr. Aplicați pe sticlă, aceștia reduc tensiunea superficială a apei. Practic, în loc ca aburul să se adune sub formă de picături vizibile, vaporii se dispersează uniform pe suprafața oglinzii.

Este același principiu pe care se bazează produsele profesionale anti-aburire, folosite pentru oglinzi sau suprafețe din sticlă, însă într-o variantă mult mai accesibilă și la îndemâna oricui.

Cât timp rămâne oglinda clară

Efectul acestui truc depinde de nivelul de umiditate din baie și de frecvența dușurilor. În general, oglinda rămâne clară:

  • câteva zile
  • până la o săptămână

Când observi că începe să se aburească din nou, este suficient să repeți procesul. Întreaga operațiune durează mai puțin de un minut.

Sfaturi utile pentru rezultate perfecte

Pentru a evita urmele sau petele pe oglindă, ține cont de câteva recomandări:

  • folosește o cantitate foarte mică de șampon
  • diluează-l întotdeauna cu apă
  • utilizează o cârpă curată, din microfibră
  • evită șampoanele foarte cremoase sau cele cu uleiuri
Tags:
Citește și...
Peste 6.500 de minute de întârziere au acumulat trenurile CFR Călători, după o defecţiune tehnică pe secţia Periș-Buftea
Eveniment
Peste 6.500 de minute de întârziere au acumulat trenurile CFR Călători, după o defecţiune tehnică pe secţia Periș-Buftea
Șeful Poliției Municipiului Sibiu s-a pensionat. În acest an împlinește 48 de ani: „Va trebui să mă obișnuiesc cu ideea că nu mai sunt în priză 24/24”
Eveniment
Șeful Poliției Municipiului Sibiu s-a pensionat. În acest an împlinește 48 de ani: „Va trebui să mă obișnuiesc cu ideea că nu mai sunt în priză 24/24”
Un TIR s-a răsturnat în Mehedinți. Localnicii voiau să ia marfa. Ce credeau aceștia că se află în interior: “Am venit să luăm”
Eveniment
Un TIR s-a răsturnat în Mehedinți. Localnicii voiau să ia marfa. Ce credeau aceștia că se află în interior: “Am venit să luăm”
Crimă rezolvată după 60 de ani! Iată cum un criminal în serie a mărturisit uciderea unei studente de 18 ani
Eveniment
Crimă rezolvată după 60 de ani! Iată cum un criminal în serie a mărturisit uciderea unei studente de 18 ani
Ce salariu are un judecător în România. Vezi cât câștigă un magistrat în funcție de unde lucrează
Eveniment
Ce salariu are un judecător în România. Vezi cât câștigă un magistrat în funcție de unde lucrează
Un ploieștean a anunțat la 112 că taximetristul său e beat și tot el a fost amendat
Eveniment
Un ploieștean a anunțat la 112 că taximetristul său e beat și tot el a fost amendat
Proiect de lege: Apă potabilă gratuită în instituțiile publice. Cum ar urma să fie puse în practică noile obligații
Eveniment
Proiect de lege: Apă potabilă gratuită în instituțiile publice. Cum ar urma să fie puse în practică noile obligații
Mihaela Bilic: „Este combustibil pentru creier”. Ce aliment recomandă medicul nutriționist iarna
Eveniment
Mihaela Bilic: „Este combustibil pentru creier”. Ce aliment recomandă medicul nutriționist iarna
Școli închise în mai multe județe din cauza ninsorilor. Unele au trecut la cursuri online. Lista unităților de învățământ afectate
Eveniment
Școli închise în mai multe județe din cauza ninsorilor. Unele au trecut la cursuri online. Lista unităților de învățământ afectate
O cursă cu taxiul s-a încheiat cu intervenția poliției și cu o amendă usturătoare în Ploiești. Cum a ajuns un pasager să plătească 2.000 de lei
Eveniment
O cursă cu taxiul s-a încheiat cu intervenția poliției și cu o amendă usturătoare în Ploiești. Cum a ajuns un pasager să plătească 2.000 de lei
Ultima oră
11:46 - Ce avioane au folosit președinții României până la Spartanul lui Nicușor. Iohannis, campionul luxului în materie de călătorii (FOTO/VIDEO)
11:35 - Peste 6.500 de minute de întârziere au acumulat trenurile CFR Călători, după o defecţiune tehnică pe secţia Periș-Buftea
11:33 - Șeful Poliției Municipiului Sibiu s-a pensionat. În acest an împlinește 48 de ani: „Va trebui să mă obișnuiesc cu ideea că nu mai sunt în priză 24/24”
11:23 - Vremea în România, 8 ianuarie 2026. Alerte cod portocaliu și galben de ger și viscol
11:19 - Dacia Hipster, una dintre cele mai așteptate mașini în Italia pentru 2026. Cât costă concept car-ul Dacia (FOTO)
10:59 - Un TIR s-a răsturnat în Mehedinți. Localnicii voiau să ia marfa. Ce credeau aceștia că se află în interior: “Am venit să luăm”
10:59 - „M-am îngrășat? Nicio problemă!”. Oana Radu a explicat de ce a decis să renunțe la dietă și sport
10:42 - Crimă rezolvată după 60 de ani! Iată cum un criminal în serie a mărturisit uciderea unei studente de 18 ani
10:35 - Fermierii au luat Parisul cu asalt. Lupte de stradă cu forțele de ordine în centrul Parisului (VIDEO/FOTO)
10:33 - Ce salariu are un judecător în România. Vezi cât câștigă un magistrat în funcție de unde lucrează