Șeful ANPC a transmis un avertisment dur și fără menajamente. El spune că România a ajuns pur și simplu bătaia de joc a importatorilor de . Magazinele sunt pline de lămâi și portocale de o calitate atât de slabă, încât în alte țări nici nu ar fi puse pe rafturi pentru oameni. Acolo ar fi trimise direct pentru hrana animalelor, nu pentru consumul populației.

Ce spune ANPC despre citricele subcalibrate care ajung pe rafturile magazinelor

Directorul general din cadrul Direcţiei Generale Control şi Supraveghere Piaţă a ANPC trage un semnal de alarmă categoric. Într-o , Paul Anghel atrage atenția asupra situației citricelor vândute în România. El precizează că, în orice țară civilizată, lămâile sub 45 mm și portocalele sub 60 mm sunt considerate strict furaj animalier. Acestea nu ar trebui să fie destinate consumului uman. Cu toate acestea, astfel de produse ajung pe rafturile multor hipermarketuri și supermarketuri.

„Suntem bătaia de joc a importatorilor de citrice, dar și a achizitorilor din marketuri! Lămâile (sub 45 mm diametru) și portocalele (sub 60 mm diametru) sunt considerate furaj animalier atunci când sunt subcalibrate sau neconforme pentru consumul uman, în orice țară civilizată, conform normelor europene”, a declarat acesta.

Ce destinație ar trebui să aibă, de fapt, citricele neconforme

Șeful ANPC explică faptul că aceste citrice nu ar trebui să ajungă pe mesele . Ele pot fi folosite doar ca furaj direct, în special pentru bovine și porcine, sau pot fi procesate pentru obținerea de suc, piure ori alcool. Dacă nu sunt potrivite pentru hrană, pot fi transformate în compost.

Cu toate acestea, Paul Anghel atrage atenția că, în multe hipermarketuri și supermarketuri, astfel de produse sunt totuși puse pe rafturi și prezentate drept produse de „CALITATEA I”.

„Cum ajung la raft? E un drum lung dar interesant!”, se mai arată în postarea acestuia.