Acasa » Eveniment » Ce fac oamenii fericiți diferit? 5 obiceiuri care reduc stresul

Ce fac oamenii fericiți diferit? 5 obiceiuri care reduc stresul

24 apr. 2026, 21:05
A apărut raportul anual al ONU privind fericirea. Sursa foto: Freepik
Cuprins
  1. Cum gestionează mișcarea și meditația stresul
  2. De ce sunt importante gândirea pozitivă și jurnalul
  3. Cum influențează contactul social și stabilirea unui țel starea de spirit?

Persoanele cu adevărat fericite au câteva obiceiuri concrete care le ajută să gestioneze stresul zilnic, potrivit  yourtango.com. Aceste obiceiuri includ mișcarea regulată, gândirea pozitivă, meditația, contactul social și stabilirea unui țel.

Cum gestionează mișcarea și meditația stresul

Unul dintre cele mai simple gesturi pentru gestionarea stresului cotidian este mersul pe jos: o plimbare poate fi cea mai ușoară metodă de a reduce tensiunea acumulată peste zi. Studiile arată că activitatea fizică regulată este o metodă foarte eficientă de a îmbunătăți starea de spirit.

De asemenea, meditația este considerată esențială pentru reducerea stresului. În prezent există numeroase aplicații care pot ghida acest proces, iar practica ajută la relaxare indiferent de context.

De ce sunt importante gândirea pozitivă și jurnalul

Modul în care interpretăm problemele influențează direct starea noastră emoțională. În loc să ne concentrăm doar pe dificultăți, este important să păstrăm atenția și asupra aspectelor pozitive din viață.

Ca metodă practică, specialiștii recomandă utilizarea unui jurnal: scrierea gândurilor și a emoțiilor ajută la înțelegerea mai bună a situațiilor și la găsirea unei perspective mai echilibrate asupra lor.

Cum influențează contactul social și stabilirea unui țel starea de spirit?

Specialiștii subliniază că oamenii echilibrați emoțional nu evită interacțiunea socială, ci dimpotrivă, mențin legătura cu cei din jur și caută sprijin atunci când se confruntă cu dificultăți. Relațiile cu alte persoane sunt esențiale pentru bunăstarea generală.

Totodată, stabilirea unui obiectiv este importantă pentru menținerea motivației. Acesta nu trebuie să fie complex, ci poate fi chiar un plan simplu, precum o activitate sau o ieșire programată, care oferă direcție și satisfacție în viața de zi cu zi.

Citește și...
A crescut consumul de mezeluri în România. Cât mănâncă, de fapt, românii lunar
Eveniment
A crescut consumul de mezeluri în România. Cât mănâncă, de fapt, românii lunar
O femeie a rămas blocată într-o toaletă din deșert. A fost salvată abia după trei ore
Eveniment
O femeie a rămas blocată într-o toaletă din deșert. A fost salvată abia după trei ore
Pe litoral ar putea apărea zone separate pentru fumători și nefumători. Măsura este doar o recomandare ANPC
Eveniment
Pe litoral ar putea apărea zone separate pentru fumători și nefumători. Măsura este doar o recomandare ANPC
Este balsamul de rufe sigur? Ce spun specialiștii despre utilizarea lui frecventă
Eveniment
Este balsamul de rufe sigur? Ce spun specialiștii despre utilizarea lui frecventă
Minorul dat dispărut în Sectorul 3 al Capitalei a fost găsit. Ce a transmis Poliția Capitalei
Eveniment
Minorul dat dispărut în Sectorul 3 al Capitalei a fost găsit. Ce a transmis Poliția Capitalei
Altercație într-o stație GPL din Sectorul 6. Un bărbat a fost înjunghiat în urma unui conflict
Eveniment
Altercație într-o stație GPL din Sectorul 6. Un bărbat a fost înjunghiat în urma unui conflict
Rogobete, acuzații grave privind medicamentele oncologice: „Chimioterapicele erau furate de la IOB și duse în spitale private”
Eveniment
Rogobete, acuzații grave privind medicamentele oncologice: „Chimioterapicele erau furate de la IOB și duse în spitale private”
Lucrările dentare vechi pot deveni un risc. Medicii DENT ESTET explică de ce nu trebuie ignorate
Eveniment
Lucrările dentare vechi pot deveni un risc. Medicii DENT ESTET explică de ce nu trebuie ignorate
Friedrich Merz propune aderarea Ucrainei la UE în etape. Zelenski: „Noi merităm o aderare deplină”
Eveniment
Friedrich Merz propune aderarea Ucrainei la UE în etape. Zelenski: „Noi merităm o aderare deplină”
Val de teorii ale conspirației după moartea și dispariția unor cercetători din SUA. Familiile: „Speculațiile sunt dezgustătoare”
Eveniment
Val de teorii ale conspirației după moartea și dispariția unor cercetători din SUA. Familiile: „Speculațiile sunt dezgustătoare”
