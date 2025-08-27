B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Accident tragic pe calea ferată, în județul Bacău. O adolescentă a fost lovită mortal de un tren

Accident tragic pe calea ferată, în județul Bacău. O adolescentă a fost lovită mortal de un tren

B1.ro
27 aug. 2025, 23:16
Accident tragic pe calea ferată, în județul Bacău. O adolescentă a fost lovită mortal de un tren
Sursa Foto: Pixabay

Sfârșit tragic pentru o adolescentă de 15 ani din comuna Asău. Tânăra traversa o șină de cale ferată, într-o zonă fără pasaj pietonal, când a fost lovită de un tren care circula pe ruta Adjud–Siculeni.

Cuprins:

  1. Ce rezultat a indicat etilotestul după testarea mecanicului de locomotivă
  2. Ce spun surse judiciare despre accident

Ce rezultat a indicat etilotestul după testarea mecanicului de locomotivă

Polițiștii Postului de Poliție Transporturi Feroviare Comănești au fost sesizați, miercuri, cu privire la producerea unui accident pe calea ferată, în zona localității Asău. Incidentul s-a soldat cu moartea unei adolescente de 15 ani, care traversa calea ferată printr-o zonă fără pasaj pietonal și care nu a reacționat la semnalele sonore ale trenului. Garnitura circula pe direcția Adjud-Siculeni.

Mecanicul de locomotivă a fost testat pentru consum de alcool, rezultatul indicat de etilotest fiind negativ, potrivit Mediafax, citat de Observator News.

Ce spun surse judiciare despre accident

În acest caz, a fost întocmit un dosar penal sub pentur ucidere din culpă. Cercetările sunt continuate pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs evenimentul.

Potrivit unor surse judiciare, adolescenta se afla pe șina de cale ferată, cu spatele spre tren și nu a reacționat la semnalele acustice acționate de mecanicul de locomotivă.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Un român și-a făcut propria grădină de legume pe acoperișul casei. Ce a reușit să cultive 
Eveniment
Un român și-a făcut propria grădină de legume pe acoperișul casei. Ce a reușit să cultive 
Un mire a fost împușcat mortal la propria nuntă. Ce anume a provocat incidentul
Externe
Un mire a fost împușcat mortal la propria nuntă. Ce anume a provocat incidentul
Ryanair își motivează personalul să depisteze bagajele prea mari. Ce vor pății pasagerii prinși
Externe
Ryanair își motivează personalul să depisteze bagajele prea mari. Ce vor pății pasagerii prinși
Cum și-a înscenat moartea un bărbat pentru o aventură cu amanta sa. Ce pedeapsă a primit acesta
Externe
Cum și-a înscenat moartea un bărbat pentru o aventură cu amanta sa. Ce pedeapsă a primit acesta
Tot mai mulți tineri își riscă viața pentru a deveni virali. Ce pericole îi pândesc pe cei care coboară în tunelurile de la metrou
Eveniment
Tot mai mulți tineri își riscă viața pentru a deveni virali. Ce pericole îi pândesc pe cei care coboară în tunelurile de la metrou
Dana Săvuică, despre operația de blefaroplastie. „Sună complicat dar nu e”
Eveniment
Dana Săvuică, despre operația de blefaroplastie. „Sună complicat dar nu e”
Au mai rămas câteva zile până începe programul „Litoralul pentru toți”. Cât va costa o noapte de cazare la malul mării
Eveniment
Au mai rămas câteva zile până începe programul „Litoralul pentru toți”. Cât va costa o noapte de cazare la malul mării
Reacția politicienilor după ce un livrator străin a fost agresat în Capitală. Ce au spus aceștia
Eveniment
Reacția politicienilor după ce un livrator străin a fost agresat în Capitală. Ce au spus aceștia
Momente de groază într-un tramvai din București. Trei tinere au fost agresate de un bărbat
Eveniment
Momente de groază într-un tramvai din București. Trei tinere au fost agresate de un bărbat
S-a întors pantera neagră care pune pe jar autoritățile din Bulgaria! Unde ar fi fost văzută de data aceasta
Externe
S-a întors pantera neagră care pune pe jar autoritățile din Bulgaria! Unde ar fi fost văzută de data aceasta
Ultima oră
00:18 - Un român și-a făcut propria grădină de legume pe acoperișul casei. Ce a reușit să cultive 
00:01 - Ilie Bolojan, despre pensiile magistraţilor: Dacă un astfel de pachet va cădea la Curtea Constituţională, e greu de presupus că acest Guvern va mai avea legitimitatea să vină să rezolve alte nedreptăţi
23:57 - Un mire a fost împușcat mortal la propria nuntă. Ce anume a provocat incidentul
23:48 - Cu ce se ocupă Oana Monea de la „Insula Iubirii”. Ispita a dezvăluit cât câștigă într-o zi de muncă  
23:25 - Ryanair își motivează personalul să depisteze bagajele prea mari. Ce vor pății pasagerii prinși
23:15 - Sorin Grindeanu: „Dacă s-ar ajunge la o candidatură PNL-USR pentru Capitală ar fi ultima stație pentru coaliție”
22:56 - Cum și-a înscenat moartea un bărbat pentru o aventură cu amanta sa. Ce pedeapsă a primit acesta
22:53 - Tot mai mulți tineri își riscă viața pentru a deveni virali. Ce pericole îi pândesc pe cei care coboară în tunelurile de la metrou
22:30 - Dana Săvuică, despre operația de blefaroplastie. „Sună complicat dar nu e”
22:23 - Premierul Ilie Bolojan a recunoscut că a discutat cu Nicușor Dan despre pensiile magistraților: „Solicitarea dânsului a fost să se găsească o formulă prin care să existe o perioadă de tranziție”