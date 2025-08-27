Sfârșit tragic pentru o adolescentă de 15 ani din comuna Asău. Tânăra traversa o șină de cale ferată, într-o zonă fără pasaj pietonal, când a fost lovită de un tren care circula pe ruta Adjud–Siculeni.

Ce rezultat a indicat etilotestul după testarea mecanicului de locomotivă

Polițiștii Postului de Poliție Transporturi Feroviare Comănești au fost sesizați, miercuri, cu privire la producerea unui accident pe calea ferată, în zona localității Asău. Incidentul s-a soldat cu moartea unei adolescente de 15 ani, care traversa calea ferată printr-o zonă fără pasaj pietonal și care nu a reacționat la semnalele sonore ale trenului. Garnitura circula pe direcția Adjud-Siculeni.

de locomotivă a fost testat pentru consum de alcool, rezultatul indicat de etilotest fiind negativ, potrivit , citat de .

Ce spun surse judiciare despre accident

În acest caz, a fost întocmit un dosar penal sub pentur ucidere din culpă. Cercetările sunt continuate pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs evenimentul.

Potrivit unor surse judiciare, adolescenta se afla pe șina de cale ferată, cu spatele spre tren și nu a reacționat la semnalele acustice acționate de mecanicul de .