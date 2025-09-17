Ai centrala pregătită de iarnă? Iată cum îți dai seama

se apropie cu pași grăbiți, iar centralele termice trebuie să fie pregătite pentru a nu fi luate prin surprindere. este întotdeauna cea mai bună soluție, mai ales în sezonul rece. Iată ce poți face pentru a te asigura că vei sta în confort atunci când temperaturile vor fi tot mai scăzute, iar iarna își va face simțită prezența!

Revizia centralei termice, un aspect important

Verificarea funcționalității centralei termice este absolut necesară. Aceasta trebuie realizată de specialiști autorizați. Responsabilitatea stă în mâinile tale, așa că ia telefonul și sună unul, însă atenție pe cine suni!

Un specialist autorizat este atent și știe că trebuie verificate toate componentele esențiale. Acestea includ: arzătorul, pompa, schimbătorul de căldură și partea de automatizare.

Prin această revizie poți să previi situații neplăcute. Astfel poți identifica mici probleme care se pot agrava. Prin această verificare din timp, poți să repari și să te bucuri la momentul potrivit. În plus, măsurarea noxelor și testarea senzorilor sunt obligatorii pentru siguranță.

„Verificările tehnice periodice sunt echivalentul reviziilor auto. Așa cum schimbi cureaua de distribuție pentru ca mașina să funcționeze corect, la centrală trebuie să cureți filtrele, să verifici camera de ardere și să te asiguri că sistemul lucrează în parametri”, a explicat ing. Emilian Găină, pentru .

Filtrele de aer și apă trebuie curățate

Centrala își va pierde din performanță, de-a lungul timpului, dacă nu este îngrijită corespunzător. Filtrele de aer și apă trebuie curățate pentru a asigura un flux optim și pentru a preveni blocajele.

De asemenea, este important să fim atenți și la presiunea apei din sistem. Aceasta poate influența stabilitatea și siguranța întregii instalații.

Termostatul trebuie verificat

Termostatul tău răspunde bine la setări? Verifică-l! Diferența se vede în cifrele de pe facturi.

Dacă acesta este depășit, ia în calcul un model modern, programabil sau inteligent, care optimizează temperatura în funcție de orar și prezența în casă. El va face diferența.

Conductele de apă, izolate

Un alt aspect foarte important îl reprezintă verificarea conductelor de apă. Dacă acestea sunt expuse temperaturilor scăzute, ele trebuie izolate pentru a preveni pierderile de căldură și riscul de îngheț.

Folosirea materialelor izolante speciale este o investiție mică, dar extrem de benefică. Aceasta poate aduce economii vizibile pe termen lung.

Manualul de instrucțiuni, de păstrat

Dacă obișnuiești să arunci manualele de instrucțiuni, oprește-te! Mai ales atunci când vine vorba de centrala termică. Ele conțin informații despre parametrii optimi, codurile de eroare și pașii corecți de întreținere.

Centrala pe lemne, atenție suplimentară

Dacă ai acest tip de centrală, atunci atenția trebuie să fie mult mai mare. Curățarea coșului de fum și a camerei de ardere este vitală pentru un tiraj corect și pentru prevenirea incendiilor.

Verificarea stării acesteia se face cel puțin o dată pe an de un coșar autorizat.

La cine să apelezi pentru ajutor

Dacă centrala prezintă semnale de alarmă sau, pur și simplu, vrei să îi faci o revizie, atunci trebuie să apelezi la un specialist autorizat. Atenție la „meseriașii” găsiți online, pe diferite site-uri! Ei pot să atragă atenția prin prețuri scăzute sau timp de lucru rapid, însă întotdeauna cel mai bine este să apelezi la o persoană autorizată pentru siguranța ta și a locuinței.

Cum îți dai seama dacă ai chemat un amator să-ți repare centrala termică:

nu prezintă autorizații sau certificări;

nu oferă factură sau garanție pentru lucrare;

îți propun să dezactiveze senzorii pentru ca centrala să nu mai afișeze erori;

cer un preț mult sub media pieței, fără explicații;

folosesc piese fără proveniență clară.

Specialistul autorizat îți va repara centrala termică. În plus, acesta îți va garanta siguranța propriei case și va respecta normele legale.