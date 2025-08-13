B1 Inregistrari!
Ministerul Sănătății lansează prima Strategie Națională de screening și prevenție, cu sprijinul UNSAR

Ministerul Sănătății lansează prima Strategie Națională de screening și prevenție, cu sprijinul UNSAR

Răzvan Adrian
13 aug. 2025, 22:28
Alexandru Rogobete (PSD), ministrul Sănătății. Sursa foto: Alexandru Rogobete / Facebook

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, anunță un parteneriat fără precedent între sectorul public și cel privat pentru prevenția și diagnosticul precoce al bolilor în România, informează Agerpres.

Cuprins:

  • Ce a spus Rogobete despre proiectul discutat
  • Cum funcționează colaborarea dintre privat și public
  • Care sunt cele patru orașe în care va fi testat proiectul
  • Care sunt prioritățile acestui proiect

Ce a spus Rogobete despre proiectul discutat

Ministerul Sănătății, împreună cu Uniunea Națională a Societăților de Asigurare și Reasigurare din România (UNSAR), a început să elaboreze prima Strategie Națională de screening și prevenție pe patologii pentru următorii cinci ani.

Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății, a declarat pe Facebook că acest proiect reprezintă un moment important pentru sănătatea românilor.

Cum funcționează colaborarea dintre privat și public

Strategia reunește, pentru prima dată la acest nivel, reprezentanți ai instituțiilor publice, ai sectorului privat, ai organizațiilor profesionale și ai societății civile.

UNSAR aduce expertiza sa în domeniul asigurărilor de sănătate, pentru a crea o abordare integrată și eficientă.

„În locurile unde resursele publice nu sunt suficiente, sistemul privat trebuie să sprijine pacienții”, a subliniat Rogobete, potrivit sursei citate.

Care sunt cele patru orașe în care va fi testat proiectul

Pentru a testa modelul de integrare a asigurărilor private în serviciile publice, Ministerul Sănătății va iniția un program-pilot în spitalele din Târgu Mureș, Bistrița, Vâlcea și Timișoara.

Proiectul are ca scop reducerea inechităților și îmbunătățirea accesului efectiv la sistemul medical.

Care sunt prioritățile acestui proiect

Ministrul a evidențiat că obiectivul strategiei este să pună prevenția în centrul atenției, să identifice bolile în fazele de început și să dezvolte un sistem medical mai orientat spre pacient.

„Pacienții trebuie să fie conștienți că nu sunt singuri – suntem aici, zi de zi, pentru ei și vom continua să implementăm aceste schimbări. Încrederea ne ajută!”, a declarat Rogobete.

