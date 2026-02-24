Este alertă în rândul medicilor europeeni, după ce s-a descoperit că o boală tropicală extrem de periculoasă s-ar putea extinde rapid pe continent.Este vorba despre un virus extrem de periculos, Chikungunya, transmis prin înțepătura țânțarului Tigru, tot mai prezent în Europa. Mai multe focare au fost raportate anul trecut în vestul Europei, iar specialiștii avertizează că este doar o chestiune de timp până la apariția primelor epidemii și în alte zone.

Pe lista țărilor vulnerabile se numără și România. Transmiterea bolii este strâns legată de schimbările climatice care, potrivit specialiștilor, prelungesc perioada de transmitere a bolii. De pildă, pentru țara noastră, infecția ar putea fi posibilă timp de 3-5 luni.

Cum ne afectează modificările climatice răspândirea virusului

Medicul infecționist Carmen Dorobăț a avut o intervenție în cadrul Știrilor B1TV, unde a dat mai multe detalii cu privire la transmiterea acestui virus.

„Cum ați spus, datorită modificărilor climatice s-a permis o obișnuință a acestui țânțar să apară și în alte zone decât zona tropicală și subtropicală.

Și atunci, iată că, în primul rând, țările mediteraneene favorizează supraviețuirea lui, iar ulterior, dacă ne gândim spre nord, da, într-adevăr, putem amplasa și țara noastră și atunci, prin înțepătura acestui țânțar, se poate transmite acest virus, care determină o boală care se aseamănă cu alte boli de acest tip despre care noi am mai vorbit, cum este de exemplu Zika sau ”, a explicat medicul.

Cum ne putem proteja de virusul Chikungunya

Medicul a subliniat că prevenția se face prin protecție împotriva înțepăturilor de țânțari, mai ales în sezonul cald:

“Fiind vorba de înțepătură de țânțari, trebuie să ne protejăm vizavi de aceste înțepături de țânțari. Este clar că, în special, în sezonul cald, există o multiplicare a acestor țânțari, deci activitatea lor este dinamică. Ca urmare, în momentul în care ne deplasăm și, sigur, tuturor ne place să stăm în zone de litoral, în sezonul cald este bine să fim atenți cu ceea ce înseamnă protecția vizavi de înțepăturile de țânțar, adică să folosim toate acele mijloace pe care deja unii le folosim, în ceea ce privește utilizarea de creme, de diverse spray-uri, de îndepărtare a țânțarilor din zona ambientală, din camere, prin diverse metode, pentru ca, pe cât posibil, să evităm să ne înțepe un astfel de țânțar.”

Care sunt primele simptome ale bolii

Virusul Chikungunya are o perioadă de incubație de aproximativ 10-12 zile. La debut, simptomele pot semăna cu cele ale unei gripe: febră, dureri musculare și articulare intense, dureri de cap și uneori erupții cutanate.

“În primul rând, aș sublinia faptul că incubația, adică perioada când apar simptomele, poate dura destul de mult, poate fi undeva în jur de până la 10-12 zile. Aceasta pe de o parte. Pe de altă parte, simptomele sunt la debut ca cele a unei răceli, a unei gripe, cu febră, cu dureri osoase și articulare deosebit de importante.

Însăși denumirea de Chikungunya vine, cumva, din Tanzania care înseamnă a sta aplecat. Persoanele respective au dureri articulare și osoase puternice. În afară de asta, este vorba de dureri musculare, dureri de cap și câteodată și erupții cutanate.”, a mai explicat Carmen Dorobăț.