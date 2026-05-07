Presupus bilet de adio al lui Jeffrey Epstein, făcut public: „Este o plăcere să alegi momentul în care îți iei rămas bun"

Selen Osmanoglu
07 mai 2026, 12:51
Sursă Foto: Hepta.ro
Un judecător federal a făcut public un presupus bilet de adio atribuit lui Jeffrey Epstein, document care nu este semnat și a cărui autenticitate nu a fost confirmată oficial.

Biletul a fost inclus în dosarul unui fost coleg de celulă al lui Epstein, Nicholas Tartaglione, care susține că l-ar fi descoperit în iulie 2019, după o tentativă eșuată de sinucidere, conform CNN.

Ce conține presupusa scrisoare

Documentul, nedatat și nesemnat, conține un mesaj scurt, dar sugestiv: „M-au anchetat luni întregi – n-au găsit NIMIC!!! Este o plăcere să poți alege momentul în care să-ți iei rămas bun. NU E AMUZANT – NU MERITĂ!!”.

Conform declarațiilor lui Tartaglione, biletul ar fi fost scris de Epstein și ascuns într-o carte din celulă. Acesta susține că l-ar fi resuscitat pe Epstein în urma primei tentative de sinucidere.

Document ținut ascuns ani de zile

Existența presupusei scrisori a fost semnalată pentru prima dată de The New York Times, care a relatat că documentul ar fi fost ținut departe de public timp de aproape șapte ani.

Publicația a cerut instanței, condusă de judecătorul Kenneth Karas, să facă publice documentele. Departamentul de Justiție al SUA nu s-a opus, precizând însă că nu poate confirma autenticitatea conținutului.

Tentative de sinucidere și declarații contradictorii

În iulie 2019, Epstein a fost găsit în celula sa dintr-o închisoare din New York cu urme la nivelul gâtului. La acel moment, nu era clar dacă leziunile au fost auto-provocate sau rezultatul unei agresiuni.

Inițial, acesta l-a acuzat pe Tartaglione de tentativă de omor, însă ulterior și-a retras declarația. În fața unui psiholog, Epstein a susținut că nu are intenții suicidare și că vrea să lupte în continuare în procesul său.

Moartea care a alimentat teorii ale conspirației

Ulterior, Epstein a fost plasat sub supraveghere anti-sinucidere, însă a fost găsit mort câteva săptămâni mai târziu. Un medic legist a stabilit că decesul a fost cauzat de sinucidere.

Cazul a generat numeroase controverse și teorii ale conspirației, însă Departamentul de Justiție al SUA a transmis ulterior că nu există dovezi care să indice o crimă. De asemenea, au fost făcute publice înregistrări video din închisoare care ar arăta că nimeni nu a intrat în celula lui Epstein în ziua morții sale.

Semne de întrebare rămase

Chiar și în prezent, circumstanțele exacte ale tentativelor de sinucidere și ale morții lui Jeffrey Epstein continuă să ridice semne de întrebare.

Publicarea acestui presupus bilet de adio readuce în atenție cazul și alimentează interesul public privind ultimele zile ale finanțatorului american.

