Ilie Bolojan, propus din nou premier? După ce PNL a anunțat oficial că intră în opoziție în urma căderii Guvernului prin moțiune de cenzură, mesajele venite din interiorul partidului încep să indice o posibilă schimbare de direcție.

Ilie Bolojan, liderul liberalilor și premierul demis, nu mai vorbește despre opoziție ca despre o variantă definitivă și lasă să se înțeleagă că PNL ar putea reveni la guvernare într-o formulă minoritară, însă fără PSD.

În același timp, în partid se conturează tot mai clar ideea unei noi propuneri pentru funcția de prim-ministru chiar în persoana lui Ilie Bolojan.

Ilie Bolojan, propus din nou premier? Ce mesaj transmite acum liderul PNL

Într-o intervenție publică, liderul a încercat să își mobilizeze partidul și să transmită că liberalii trebuie să rupă definitiv colaborarea cu PSD.

Bolojan le-a reamintit colegilor despre rezoluția anti-PSD adoptată după moțiunea de cenzură și a insistat că liberalii nu trebuie să repete greșelile politice care i-au îndepărtat de electorat.

„PNL a înțeles că nu mai trebuie să întoarcem la bolile politice care ne-au îndepărtat de electori. Este răspunderea PSD să vină cu o propunere pentru criza pe care au creat-o. Dacă nu sunt în stare să vină cu o soluție, trebuie să recunoască asta. În această această situație, avem o responsabilitate în guvernare și trebuie să vedem care vor fi soluțiile pentru a merge mai departe. România nu poate să rămână fără un guvern funcțional. Noi nu suntem niște oameni care abandonăm. Orice partid își dorește în guvernare, dar nu în orice condiții”, a declarat Ilie Bolojan, potrivit .

Declarațiile sale au fost interpretate în partid drept un semnal că opoziția nu este văzută ca o soluție pe termen lung.

Ilie Bolojan, propus din nou premier? Cine susține revenirea PNL la guvernare

Una dintre cele mai influente tabere din partid, grupată în jurul prim-vicepreședintelui Cătălin Predoiu, susține ideea ca PNL să rămână în zona puterii și chiar să propună din nou premierul.

Predoiu a sugerat că rezoluția adoptată de partid imediat după moțiune are mai degrabă o valoare simbolică și reprezintă o reacție la modul în care PSD a acționat împotriva guvernului.

„În primul rând, aș dori să explic că votul luat din ședință a fost cât se poate de logic. Rezoluția propusă avea mai multe puncte care condamnau moțiunea de cenzură, așa cum au făcut-o foarte mulți colegi. Cred că toți colegii din Parlament și din partid au resimțit acest gest al moțiunii ca fiind unul extrem de incorect la adresa PNL, la adresa coaliției, la adresa premierului și, în primul rând, la adresa României”, a afirmat Cătălin Predoiu.

Poate Ilie Bolojan să fie desemnat din nou premier?

Liderul deputaților PNL, Gabriel Andronache, susține că nu există niciun obstacol constituțional pentru ca Ilie Bolojan să fie nominalizat din nou pentru funcția de prim-ministru.

Potrivit acestuia, o astfel de variantă ar deveni posibilă dacă liderul liberal ar reuși să construiască o nouă majoritate parlamentară, diferită de cea care a susținut guvernul demis prin moțiune.

Andronache invocă inclusiv jurisprudența Curții Constituționale și susține că desemnarea ar putea avea loc după o perioadă rezonabilă de timp, în care raporturile politice din Parlament s-ar modifica.

Se pregătește o confruntare internă în PNL?

În interiorul partidului se discută deja despre convocarea unui congres în care liberalii să decidă direcția politică a formațiunii.

Potrivit unor surse din PNL, ar putea exista două curente majore care să se confrunte direct: unul favorabil unei colaborări cu PSD și un altul, susținut de Ilie Bolojan, care exclude categoric o nouă alianță cu social-democrații.

În următoarele zile, deciziile luate de conducerea partidului ar putea redefini complet strategia PNL și poziționarea liberalilor în noua ecuație politică.