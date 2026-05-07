Ce se negociază în discuțiile informale de la Cotroceni. Kelemen Hunor, după întâlnirea cu Nicușor Dan: refacerea coaliției rămâne prima opțiune.

07 mai 2026, 16:25
Kelemen Hunor a discutat cu Nicușor Dan joi dimineață și spune că refacerea coaliției destrămate rămâne prima opțiune a UDMR, variantă susținută și de PSD. Asta deși PNL a decis să rămână în opoziție, iar USR a stabilit că nu va face parte dintr-un guvern alături de PSD.

Ce opțiuni propune Kelemen Hunor?

Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a afirmat că prima opțiune rămâne refacerea coaliției anterioare, iar această variantă este preferată și de PSD, a declarat el după convorbirea cu președintele, joi dimineață. Kelemen Hunor a subliniat necesitatea unui premier care să poată fi acceptat de toate părțile: PNL, PSD, UDMR și USR, menționând că este puțin probabil ca acel om să provină exclusiv din PSD sau din PNL din cauza „aventurii” politice recente.

„Prima opțiune pentru noi este refacerea coaliției. Sigur, trebuie un om care poate fi acceptat de toată lumea, și de PNL și de PSD și de noi și de cei de la USR. Și probabil că acel om nu poate veni nici din PSD, nici din PNL, fiindcă atunci se pune problema pentru celălalt partid cum acceptă după această aventură. Un om pe care poate să-l accepte și Grindeanu și PSD-ul și ceilalți.

Bineînțeles că până la urmă în coaliție suntem patru-cinci actori, dar trebuie găsit acel om, un om care știe să gestioneze crize, crize politice, lipsa de încredere, trebuie gestionată criza guvernamentală.

Eu nu cred că România nu are un om care are această capacitate. Spun, e o aventură, fiindcă a fost o aventură politică. Ai dărâmat un guvern fără să pui ceva la loc, fără să ai o soluție, ce să pui în locul acelui guvern”., spune Kelemen Hunor.

El a precizat că, în absența unei refaceri a coaliției, UDMR ia în calcul și un guvern minoritar, dar cu o susținere „foarte fermă și foarte transparentă” și angajamente minimale pentru acest an. Kelemen Hunor a adăugat că, deși un guvern minoritar „nu este de dorit”, acesta „se poate accepta” pentru a gestiona situațiile urgente ale administrației publice.

„Din punctul meu de vedere, din punctul nostru de vedere nu sunt soluții miraculoase. Deci, ceea ce am spus și public în aceste zile am spus și domnului președinte. Sigur, este o primă discuție informală cu toți liderii din fosta coaliție. Vorbim acum la timpul trecut, dar sigur că în două-trei săptămâni, maxim, trebuie să avem un Guvern. Se poate forma un Guvern. Nu există, că nu se poate până la urmă”, a declarat Kelemen Hunor pentru Știrile ProTV.

Efectele crizei politice prelungite

Kelemen Hunor a avertizat asupra unor probleme economice majore, menționând PNRR-ul și jaloanele aferente. El a spus:

„Dacă nu ne mișcăm, avem 16 sau 17 zile până când se închide PNRR-ul. Pierdem o grămadă de bani, bani care vor lipsi din trezoreria României și din proiectele de dezvoltare. Pentru acest lucru trebuie să răspundă cineva, fiindcă vorbim de miliarde. Deficitul bugetar care trebuie ținut sub control și dacă nu reușim să găsim o soluție, atunci vom fi aruncați în junk și asta este pericolul cel mai mare cu creditorii.

Percepția oricum e foarte proastă. Ce s-a întâmplat în aceste zile arată o Românie instabilă și o Românie în derivă și acest lucru trebuie reparat cât de repede se poate, altfel lucrurile se vor încurca.”

„Trebuie să avem Guvern”

Kelemen Hunor spune că, peste „două-trei, patru zile, săptămâna viitoare, în a doua parte a săptămânii viitoare”, se pot apropia estimări privind posibilitatea refacerii coaliției, iar că în „două-trei săptămâni, maxim, trebuie să avem un Guvern”

.Trebuie să fim conștienți. Vrând-nevrând trecem printr-o perioadă cu multe turbulențe politice și orice guvern va fi sub presiune permanentă. Din punctul meu de vedere, un guvern minoritar nu este de dorit, dar se poate accepta. Va avea o viață scurtă aici putem să fim de acord că nu va avea o viață lungă, dar acum trebuie gestionată situația din țară.

Nu știu dacă va rezista până în 2028, dar aici sigur, dacă nu reușim să găsim o soluție pe termen lung, trebuie să mergi în etape, dar trebuie să rezolvi problemele pentru care te-ai angajat, că e vorba de fiecare om, de fiecare cetățean, e vorba de bani, e vorba de credibilitate.

Deci mai trebuie lăsat timp, nu foarte mult timp, dar mai e nevoie de timp. Nu se poate de azi pe mâine. Astăzi degeaba spunem că șansele sunt mari. Eu cred că peste două-trei, patru zile, săptămâna viitoare, în a doua parte a săptămânii viitoare, poate că putem să ne apropiem, să dăm niște estimări dacă vom reuși sau nu să refacem coaliția veche”.

