Agenția Națională de Administrare Fiscală a emis o atenționare oficială după identificarea unor tentative de fraudă informatică în care este folosită identitatea instituției. Mesajele sunt distribuite online și direcționează contribuabilii către site-uri false, create special pentru a imita platformele oficiale ale autorității fiscale.

Cum folosesc atacatorii identitatea ANAF

Potrivit autorității fiscale, atacatorii cibernetici transmit mesaje care par a proveni din surse oficiale, folosind logo-uri, culori și formulări similare comunicărilor reale. În conținutul notificărilor apare un link de tipul https://anaf-formular[.]ro, conceput pentru a reproduce aspectul paginii oficiale a Formularului de Contact. Scopul este inducerea în eroare a destinatarilor și determinarea acestora să acceseze site-ul fals.

După accesarea linkului, utilizatorii sunt redirecționați către o pagină care copiază elemente vizuale și de identitate specifice . Platforma solicită completarea unor câmpuri cu date sensibile, sub pretextul unor verificări sau actualizări fiscale. Formatul formularului sugerează o procedură administrativă legitimă, însă informațiile cerute nu au legătură cu comunicările oficiale obișnuite.

Schema de implică solicitarea unor informații detaliate, care depășesc cadrul normal al unei relații cu autoritatea fiscală. Formularul fals cere numele băncii, numerele conturilor bancare, soldurile disponibile și alte date financiare strict confidențiale. Specialiștii în securitate cibernetică avertizează că furnizarea acestor informații poate duce la tranzacții neautorizate și pierderi financiare semnificative.

Ce clarificări face ANAF pentru populație

Reprezentanții instituției subliniază că simpla accesare a unui astfel de link poate expune utilizatorii la riscuri informatice, mai ales în cazul completării formularului fals. Autoritatea respinge ferm ideea că ar solicita astfel de informații prin mesaje online. „Nu transmitem astfel de mesaje și nu solicităm contribuabililor accesarea unor linkuri pentru completarea datelor personale sau bancare”, au transmis oficialii .

Instituția precizează totodată că Formularul Unic de Contact nu este folosit pentru colectarea informațiilor financiare sensibile.