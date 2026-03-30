Alertă în Mureș după ce două fetițe, de 4 și 5 ani, de duminică din curtea casei lor din Târnăveni. Sunt de negăsit de aproape 20 de ore.

Mobilizare masivă după această alertă în Mureș

Sute de localnici s-au alăturat polițiștilor, jandarmilor și salvamontiștilor pentru a căuta întreaga zonă, în timp ce autoritățile au emis mesaje RO-ALERT. Căutările se desfășoară în condiții extrem de dificile, pe ploaie și temperaturi scăzute, fiind folosiți câini de urmă și o dronă cu termoviziune. Primarul municipiului Târnăveni a explicat că absolut toate forțele au fost mobilizate imediat ce s-a dat alarma.

„În jur de ora 16:00, au anunțat că fetele au dispărut și nu mai sunt de găsit. De atunci, s-a mobilizat poliția, Jandarmeria, Inspectoratul Situațiilor de Urgență, Poliția locală, absolut toate forțele, aproximativ 80 de cadre, plus undeva la 200 de voluntari de le-au căutat pe fetițe pe toată zona. De asemenea, se verifică camerele de supraveghere de la Poliția Locală, peste 140 de camere”, a precizat Sorin Megheșan, primarul municipiului Târnăveni.

Semnalmentele fetițelor căutate

Cele două copile, Melisa-Ariana Forgaci și Rebeca-Alexandra Buta, au plecat din curtea casei în jurul orei 14:00. Rebeca are aproximativ 87 cm înălțime, păr negru creț și purta o rochiță albă cu roșu. Melisa are circa 65 cm înălțime, păr negru prins în codițe și purta o bluză roșie și colanți roz. Reprezentanții poliției au transmis detalii precise pentru a ajuta la identificarea lor.

„La data de 29 martie, în jurul orei 17:00, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Târnăveni au fost sesizați cu privire la faptul că, la aceeași dată, în jurul orei 14:00, minorele Buta Rebeca-Alexandra, de 5 ani, și Forgaci Melisa-Ariana, de 4 ani, au plecat din curtea adresei de domiciliu, aflat în municipiul Târnăveni, fără a mai reveni. Minora Buta Rebeca-Alexandra are o înălțime de aproximativ 87 de cm, părul negru, creț, prins în coadă. La momentul plecării, era îmbrăcată cu o rochiță de culoare albă în partea superioară și roșie în partea inferioară, o pereche de ștrampi albi și șlapi de culoare roz. Minora Forgaci Melisa-Ariana are o înălțime de aproximativ 65 cm, părul negru, prins în două codițe, avea o suzetă de culoare roz cu alb. Aceasta era îmbrăcată cu o bluză roșie si o pereche de colanți roz deschis, șlapi de culoare albastră”, au precizat reprezentanții din cadrul IPJ Mureș.

Suspiciuni de răpire și mărturiile apropiaților

În timpul căutărilor, localnicii au găsit câteva găleți pe care fetele le-ar fi folosit, însă nicio altă urmă a prezenței lor. Vecinii sunt extrem de îngrijorați și bănuiesc că micuțele ar fi fost luate cu forța, după ce în zonă a fost văzut un microbuz suspect. Bunica uneia dintre fete a declarat disperată că a căutat peste tot și se teme de ce este mai rău, relatează .

„M-a sunat cuscra să vin că a dispărut Rebeca, vă dați seama, ca bunică, am venit imediat. Am căutat-o peste dealuri până acuma, unde s-o mai caut? Unde să mă mai duc? Ce să fac? O luat-o cineva forțat pe copilă, nu se poate așa ceva. Trebuie să o găsim neapărat”, a declarat bunica Rebecăi Buta.

Un alt localnic a transmis polițiștilor informația primită de la un vecin despre o mașină cu numere străine văzută în momentul dispariției.

„Fetele erau acolo, când o venit ăla cu număr de Bulgaria, cu microbuzul, a spus (n.r.: un vecin) că atunci când a ieșit afară, copilele nu mai erau acolo. Și de ce nu se verifică mașina aceea?” , i-a povestit un localnic unui polițist.