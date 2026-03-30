Alertă în Mureș după ce două fetițe, de 4 și 5 ani, au dispărut de duminică din curtea casei lor din Târnăveni. Sunt de negăsit de aproape 20 de ore.
Sute de localnici s-au alăturat polițiștilor, jandarmilor și salvamontiștilor pentru a căuta întreaga zonă, în timp ce autoritățile au emis mesaje RO-ALERT. Căutările se desfășoară în condiții extrem de dificile, pe ploaie și temperaturi scăzute, fiind folosiți câini de urmă și o dronă cu termoviziune. Primarul municipiului Târnăveni a explicat că absolut toate forțele au fost mobilizate imediat ce s-a dat alarma.
„În jur de ora 16:00, au anunțat că fetele au dispărut și nu mai sunt de găsit. De atunci, s-a mobilizat poliția, Jandarmeria, Inspectoratul Situațiilor de Urgență, Poliția locală, absolut toate forțele, aproximativ 80 de cadre, plus undeva la 200 de voluntari de le-au căutat pe fetițe pe toată zona. De asemenea, se verifică camerele de supraveghere de la Poliția Locală, peste 140 de camere”, a precizat Sorin Megheșan, primarul municipiului Târnăveni.
Cele două copile, Melisa-Ariana Forgaci și Rebeca-Alexandra Buta, au plecat din curtea casei în jurul orei 14:00. Rebeca are aproximativ 87 cm înălțime, păr negru creț și purta o rochiță albă cu roșu. Melisa are circa 65 cm înălțime, păr negru prins în codițe și purta o bluză roșie și colanți roz. Reprezentanții poliției au transmis detalii precise pentru a ajuta la identificarea lor.
„La data de 29 martie, în jurul orei 17:00, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Târnăveni au fost sesizați cu privire la faptul că, la aceeași dată, în jurul orei 14:00, minorele Buta Rebeca-Alexandra, de 5 ani, și Forgaci Melisa-Ariana, de 4 ani, au plecat din curtea adresei de domiciliu, aflat în municipiul Târnăveni, fără a mai reveni. Minora Buta Rebeca-Alexandra are o înălțime de aproximativ 87 de cm, părul negru, creț, prins în coadă. La momentul plecării, era îmbrăcată cu o rochiță de culoare albă în partea superioară și roșie în partea inferioară, o pereche de ștrampi albi și șlapi de culoare roz. Minora Forgaci Melisa-Ariana are o înălțime de aproximativ 65 cm, părul negru, prins în două codițe, avea o suzetă de culoare roz cu alb. Aceasta era îmbrăcată cu o bluză roșie si o pereche de colanți roz deschis, șlapi de culoare albastră”, au precizat reprezentanții din cadrul IPJ Mureș.
În timpul căutărilor, localnicii au găsit câteva găleți pe care fetele le-ar fi folosit, însă nicio altă urmă a prezenței lor. Vecinii sunt extrem de îngrijorați și bănuiesc că micuțele ar fi fost luate cu forța, după ce în zonă a fost văzut un microbuz suspect. Bunica uneia dintre fete a declarat disperată că a căutat peste tot și se teme de ce este mai rău, relatează Antena3.
„M-a sunat cuscra să vin că a dispărut Rebeca, vă dați seama, ca bunică, am venit imediat. Am căutat-o peste dealuri până acuma, unde s-o mai caut? Unde să mă mai duc? Ce să fac? O luat-o cineva forțat pe copilă, nu se poate așa ceva. Trebuie să o găsim neapărat”, a declarat bunica Rebecăi Buta.
Un alt localnic a transmis polițiștilor informația primită de la un vecin despre o mașină cu numere străine văzută în momentul dispariției.
„Fetele erau acolo, când o venit ăla cu număr de Bulgaria, cu microbuzul, a spus (n.r.: un vecin) că atunci când a ieșit afară, copilele nu mai erau acolo. Și de ce nu se verifică mașina aceea?” , i-a povestit un localnic unui polițist.